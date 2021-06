Tutto continua a verificarsi e a “tracciarsi” come da nostro percorso campione. Oggi, la BCE non ha cambiato la tendenza dei mercati e tantomeno i dati sull’inflazione a cui molti affidano il compito di decidere le sorti non solo di breve termine ma anche di lungo degli indici azionari. Ma la Storia invece, dice diversamente. Fino a quando il PIL mondiale sale, i tassi saliranno, continueranno a farlo le quotazioni dei mercati azionari e delle materia prime. Solo dopo il primo taglio dei tassi, i mercati azionari, hanno iniziato molto spesso, discese di lungo termine, perchè si inizia a scontare un forte rallentamento dell’economia/recessione.

Per questo motivo non ravvisiamo pericoli all’orizzonte proprio perchè l’inflazione e il rialzo dei tassi non fanno scendere i mercati azionari per molto tempo come accade invece dopo il primo taglio dei tassi.

Procediamo per gradi.

Alle 20:01 della giornata di contrattazione del 10 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.589

Eurostoxx Future

4.101

Ftse Mib Future

25.665

S&P 500 Index

4.244,60.

La previsione annuale colloca il top del 2021 ad inizio del mese di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 4 giugno.

La nostra previsione per la settimana in corso dei mercati internazionali

Il minimo settimanale dovrebbe essersi formato fra lunedì e martedì ed il massimo ora dovrebbe formarsi nella giornata di venerdì. Tutto sembra “essersi definito” in linea con la previsione di inizio settimana.

L’inflazione e il rialzo dei tassi non fanno scendere i mercati azionari per molto tempo come accade invece dopo il primo taglio dei tassi. Come investire domani?

Quali sono i livelli da monitorare?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’11 giugno inferiore a 15.500.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’11 giugno inferiore a 4.049.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’11 giugno inferiore a 25.495.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’11 giugno inferiore a 4.205.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di venerdì?

Long in ottica intraday e mantenere i Long in ottica multidays. Come potrebbero muoversi i prezzi domani? Attendiamo una giornata che apre sui minimi e segna i massimi di giornata a ridosso della chiusura di contrattazione.

Come al solito si procederà per step.