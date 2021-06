L’estate è quasi arrivata e la prova costume ci attende, ma non siamo ancora pronti forse perché abbiamo qualche chilo di troppo, proprio nella zona addominale.

Questo è un problema che hanno molte persone, e si presenta con più facilità con l’avanzare dell’età.

In questo articolo spieghiamo i consigli e i trucchi per avere una pancia piatta in poco tempo prima della prova costume e per sentirsi a proprio agio al mare.

Se proprio non sopportiamo avere la pancia gonfia perché abbiamo dei chili di troppo, non bisogna disperare perché non tutto è perduto. Con un po’ di impegno e qualche suggerimento, è possibile perdere peso proprio in quella parte del corpo che ci crea forse più disagio perchè ben in vista.

Ecco i consigli e i trucchi per avere una pancia piatta in poco tempo prima della prova costume.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La pancia piatta non sarà un bel sogno se si seguono le giuste pratiche alimentari e sportive.

La dieta giusta per sgonfiare e appiattire la pancia

I frullati a colazione

Per la colazione, i frullati sono un valido aiuto. Preparare ogni mattina un frullato di anguria, ananas o banane.

L’anguria è ricca di arginina, un aminoacido che contribuisce allo scioglimento del grasso addominale.

L’ananas aiuta a drenare e la banana, grazie al contenuto di potassio, contrasta la cellulite.

Bere il tè verde sostituendolo al caffè

Sostituire il caffè con il tè verde è importante, perché quest’ultimo contiene degli antiossidanti in grado di ridurre il grasso sulla pancia.

Bere tanta acqua

Bere almeno due litri di acqua al giorno, aiuta a idratare il corpo ed a contrastare la ritenzione idrica, causa del gonfiore addominale.

Lo zenzero

Lo zenzero può aiutare a ridurre il gonfiore addominale. Possiamo aggiungerlo al tè verde, oppure preparare un infuso.

Alcol e bevande gassate

Eliminare alcol e bevande gassate è fondamentale perché oltre agli zuccheri, contengono gas che gonfiano l’addome.

Allenamenti aerobici

Gli esercizi cardio sono tra i più efficaci per perdere peso sulla pancia, associati ad una mezz’ora di corsa o di bicicletta.

Gli addominali

Eseguire dei crunches in modo da far lavorare proprio i muscoli della pancia.

Meglio ancora se praticati sollevando le gambe e con l’aiuto di un paio di manubri di circa tre o quattro chili ciascuno.

Stendersi di schiena con le braccia allungate indietro, e con le gambe sollevate in modo da formare un angolo di 45 gradi. Portare le braccia al torace sollevando la schiena dal tappetino e contemporaneamente alzare le gambe in modo da renderle perpendicolari al pavimento. Eseguire tre serie di esercizi con quindici ripetizioni.

I trucchi da eseguire

Una cattiva postura mostra un addome più gonfio.

Bisogna ricordare di stare sempre dritti, con il petto in fuori, spalle in centro e la testa deve centrare la colonna vertebrale.

Assumendo una corretta postura sembreremo più slanciati e magri.