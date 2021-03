La percezione della condizione femminile varia da Paese a Paese, dipendendo dal ceto sociale, dalla religione, dagli studi o comunque dall’esperienza personale di ognuno. Ci si può sentire fortunate di vivere in un Paese in cui l’educazione è garantita, la legge è uguale per tutti e si può scegliere il proprio marito e, magari, anche di divorziare.

Tuttavia, nel 2021, l’8 marzo, giornata internazionale della donna, c’è chi celebra e c’è invece chi manifesta.

L’incredibile film sulle donne, che tutti dovrebbero vedere, darà una visione più completa sulla reale condizione della donna nel mondo.

Quello che è certo, è che non si è più gli stessi una volta finiti i titoli di coda

Si chiama “Woman” ed è un documentario sulla condizione femminile uscito nel 2019. In esso parlano davanti ad una telecamera più di 40 donne di tutte le parti del mondo. Dalla Cina al Messico, dalla Russia al Sudafrica, dagli Stati Uniti alle periferie dell’India. La giornalista Anastasia Milkova e il fotografo Yan Arthus- Bertrand intervistano più di 1000 donne per arrivare ad un’opera sconvolgente. Il documentario rispecchia non solo la condizione femminile ma anche la percezione che ha di sé ogni donna nelle diverse realtà del pianeta.

Toccante fin dal primo secondo, “Woman” fa emergere attraverso le loro voci e il loro volto moltissimi aspetti dell’essere donna. Dalla discriminazione alla violenza sulle donne, dai tetti di cristallo all’intimità, dalle tratte di schiave ai matrimoni infantili, etc.

Sono donne comuni, di culture vicine e lontane, attraverso i loro occhi, le loro cicatrici, le loro lacrime, le risate e i silenzi, toccano tutte le corde delle nostre emozioni. Dall’esperienza della manager di successo newyorkese alla contadina ucraina. È difficile che non ci sia una di queste donne in cui rispecchiarsi.

Un documentario per riflettere nel giorno della Festa della donna

E in un attimo, non ci si sente più tanto felici di festeggiare. Quella che chiamiamo Festa della donna diventa il giorno della riflessione, della rivendicazione.

L’emancipazione femminile è un cammino lungo, di cui forse in Occidente si è già percorsa una buona parte. Ma, nello stesso momento in cui stiamo celebrando con un ramoscello di mimosa, ci sono piccole grandi eroine dall’altra parte del mondo che stanno cercando di iniziarlo questo cammino. Magari rischiando la vita o una secchiata di acido sul volto. Altre non hanno nemmeno il coraggio di alzare lo sguardo o di parlare.

C’è ancora molto da fare

Ecco perché Woman è l’incredibile film sulle donne che tutti dovrebbero vedere. Una doccia di acqua fredda, che scuoterà da un’apparente tranquillità ovattata. Una scossa emotiva che porterà a riflettere sull’immenso lavoro che si deve ancora fare per liberare la donna dalla repressione, la violenza e la discriminazione.