Dopo i primi minuti della giornata di contrattazione odierna, il nostro Ufficio Studi segnala quanto segue:

il titolo Orsero sottovalutato del 100% in un punto dove potrebbe iniziare a volare ma anche scendere a rotta di collo. Di questa società e titolo quotato a Piazza Affari, ne abbiamo discusso diverse volte negli ultimi mesi segnalando l’opportunità di ingresso in investimento a prezzi davvero convenienti. Nelle ultime settimane però. le quotazioni sembrano imbrigliate in una stretta fase laterale. Questo percorso ricalca quasi fedelmente il tragitto che stanno seguendo i mercati internazionali.

C’è indecisione sulla strada da seguire perchè sul “tappeto” ci sono diverse incognite, dall’inflazione che potrebbe aumentare, alla situazione dei vaccini, che porta a preoccupazioni e a far allungare i tempi di una risoluzione del problema pandemia.

Molti a volte, guardando a titoli sottovalutati che stentano a decollare, incominciano a fare delle congetture strane. In verità, le quotazioni di uno strumento finanziario, passano sempre attraverso tre stadi: rialzo, ribasso e lateralità. Quindi, fino a quando non si assiste ad un’inversione, si può continuare a puntare sulla direzione in corso.

Per Orsero, siamo giunti in un punto davvero decisivo. Quale strada intraprenderà? Si dovrà decidere se iniziare a volare per andare a colmare nel tempo il gap fra quotazioni attuali e obiettivo di fair value, oppure iniziare a scendere.

Il titolo Orsero sottovalutato del 100% in un punto dove potrebbe iniziare a volare ma anche scendere a rotta di collo

Il titolo (MIL:ORS) in questo momento quota a 6,40 -1,23%. Nel 2020, ha segnato il minimo a 4,30 ed il massimo a 7,66, mentre da inizio anno ha segnato il minimo a 5,90 ed il massimo a 6,76.

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di 8,83. Il nostro target nel precedente report è stato alzato sopra i 12 euro per azione.

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo, come da nostre precedenti raccomandazioni deve mantenere le posizioni con stop loss di breve termine a 6,25 e di medio lungo termine a 6,09. Chi vuole comprare il titolo può adeguarsi agli stessi livelli.

Si procederà per step.