Dopo tanto salire, il mese di novembre è stato il migliore mese dell’anno per la moneta unica europea, l’euro ritraccia contro il dollaro. Tuttavia, l’impostazione rimane sempre rialzista e quota 1,20 non è ancora un miraggio, ma un obiettivo reale che potrebbe essere raggiunto nel corso dei prossimi mesi.

Al termine della scorsa settimana a condizionare l’andamento del cambio euro dollaro sono state sia le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che i dati macro dell’area euro.

In un suo intervento, Powell ha definito più bilanciati i rischi tra un’eccessiva o un’insufficiente politica monetaria restrittiva. Questo pensiero è stato interpretato dagli analisti come un segnale che ormai i tassi di interesse americani abbiano raggiunto il loro massimo.

A livello europeo, invece, i dati non sono riusciti a dare forza all’euro. L’indagine congiunturale Pmi di novembre, infatti, ha mostrato che la flessione dell’attività manifatturiera si è leggermente attenuata il mese scorso, ma è rimasta profondamente in contrazione.

L’euro ritraccia contro il dollaro, ma l’impostazione rimane sempre rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 1 dicembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0883, in ribasso dello 0,08% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,49% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Al momento la tendenza è saldamente rialzista, nonostante le ultime tre sedute della settimana siano state pesantemente al ribasso. Al momento, quindi, è in corso lo scenario rialzista che ha come prossimo ostacolo area 1,1089. Questo livello è particolarmente importante in quanto nel corso di tutto il 2023 ha frenato l’ascesa dell’euro contro il dollaro. La sua rottura, quindi, potrebbe aprire le porte ad allunghi rialzisti fino in area 1,20.

Un segnale di debolezza, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 1,0844, la conferma, invece, da una chiusura giornaliera inferiore a 1,0693.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura. Come sul time frame giornaliero, i livelli da monitorare con attenzione sono 1,1089 e 1,0693.

