Indossare sciarpa e guanti in questo periodo dell’anno non è proprio una scelta di stile. Dove le temperature scendono tutti i giorni sotto allo zero coprirsi con pesanti strati di lana è una necessità.

Se vogliamo evitare problemi dobbiamo seguire questi consigli per evitare l’errore che tutti facciamo quando indossiamo sciarpa e guanti.

La frequenza dei lavaggi

Ogni indumento e accessorio deve essere lavato a cadenza regolare, in base alla composizione e ala funzione. Se la biancheria intima dev’essere lavata quotidianamente, e su ciò siamo tutti d’accordo, altri indumenti dovremmo lavarli con maggiore frequenza di quella che pensiamo. Come abbiamo visto qui, anche calze e collant vanno lavate dopo ogni uso, e non possono essere riutilizzate.

Per quanto riguarda i jeans, invece, possiamo riutilizzarli qualche volta senza necessità di lavarli. Per il tessuto spesso che hanno resistono bene allo sporco e non è rischioso indossarli più volte. Se vogliamo possiamo esporli al sole dopo ogni utilizzo per aerarli.

Uguale cosa per le giacche e i cappotti, che possono essere utilizzate per settimane e settimane. Questo è dovuto sia al tessuto di cui sono fatti, pesante e denso, ma anche per l’uso che ne facciamo: si tratta di abiti non a diretto contatto con la nostra pelle, che quindi comportano meno rischi.

L’errore che tutti facciamo quando indossiamo sciarpa e guanti

Come comportarsi con sciarpa e guanti? Questi accessori sono di lana o di pile, tessuti resistenti al freddo e allo sporco, ma entrano a stretto contatto con la nostra pelle, del collo e delle mani, zone delicate. Per questo motivo andrebbero lavate e igienizzate molto spesso, al massimo una volta alla settimana. In questo modo potremo evitare che le particelle di sporco, germi, batteri e smog, persistano e restino a contatto con la nostra pelle e le nostre mucose.

Sarà sufficiente lavare sciarpa e guanti alla fine della settimana a mano con un detergente delicato.

Se inizieremo a trattare anche sciarpa e guanti come tutti gli altri indumenti e li laveremo di frequente avremo smesso di fare un grossolano errore. In questo modo potremo stare più tranquilli e protetti da germi e batteri.