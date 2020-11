Nella Legge di Bilancio in discussione in Parlamento, emergono interessanti novità. La manovra, finora da circa 38 miliardi di importo, prevede una serie di misure a favore di famiglie e imprese. Interessanti novità anche per il settore del lavoro. Infatti sono stati stanziati oltre 3,6 miliardi che dovranno servire per le nuove assunzioni nel pubblico impiego a partire dal 2021.

Atteso per il 2021 un boom della disoccupazione

Nella Legge di Bilancio sono previsti stanziamenti ingenti per nuovo posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Assunzioni che in parte potrebbero alleviare la crescente disoccupazione che si creerà quando saranno cancellate le misure di emergenza in atto.

Ricordiamo che tra le misure prese dal Governo per combattere la crisi economica scaturita dalle conseguenze della pandemia, c’è anche quella del blocco dei licenziamenti. Questi blocchi non potranno essere mantenuti ancora a lungo. Al massimo in primavera le attuali misure di emergenza verranno rimosse e solo in quel momento si comincerà a capire l’entità economica del disastro.

Infatti, non solo saranno rimossi i blocchi ai licenziamenti, ma cesseranno anche le misure di ristoro per commercianti, mini imprese, artigiani, bar, ristoranti, ecc. Molti di questi potrebbero non riaprire e lasciare senza lavoro i dipendenti e i collaboratori.

Le nuove assunzioni nel pubblico impiego a partire dal 2021

Le misure stanziate dal Governo nella manovra di Bilancio, prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione e nel pubblico impiego in generale. Attenzione, saranno nuove assunzioni che si aggiungeranno a quelle già previste da precedenti norme legislative.

Secondo quanto sarebbe riportato nella bozza delle Legge di Bilancio presentata alle Camere, le nuove assunzioni sarebbero 14mila. In particolare sarebbero richieste nuove figure per Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria e Vigili del Fuoco.

Un numero importante di nuovi posti di lavoro sono previsti anche per il Ministero di Grazia e Giustizia, per il Ministero delle Politiche Agricole, per quello degli Interni e della Salute. Previste nuove assunzioni anche alle Ragionerie territoriali dello Stato.

La selezione delle nuove figure avverrà per concorso pubblico.

