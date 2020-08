Le mucche sono sotto stress. Quanta acqua bevono

Il caldo è un vero nemico per tutti. Sono giorni di fuoco su tutto il territorio italiano. Il caldo ha effetti poco benevoli anche sugli animali. Cerchiamo di comprendere in pochi minuti perché le mucche sono sotto stress. L’allarme lo lancia la Coldiretti. Per l’associazione le mucche stanno producendo meno latte per lo stress da alte temperature. L’innalzamento della colonnina di mercurio ha messo a dura prova gli allevamenti presenti in Pianura Padana. In questa area di Italia si concentra la maggior produzione di latte destinato ai più grandi formaggi dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano.

Le differenze tra cani, gatti e mucche

Gli animali domestici hanno la necessità di bere molto e stare a riparo dal sole. Per le mucche il discorso è diverso. Quando la temperatura sale così vertiginosamente le mucche mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. Il clima ideale per le mucche è una temperatura esterna tra i 22 e 24 gradi.

Una mucca quanta acqua beve al giorno

Una mucca nei periodi normali di calura beve 70 litri di acqua al giorno. In questi giorni di caldo afoso la mucca arriva a bere oltre 140 litri di acqua al giorno. Gli agricoltori in queste ore stanno riempiendo gli abbeveratoi nelle stalle per dare sollievo agli animali. Nelle stalle sono stati posizionati anche ventilatori e doccette refrigeranti per sopportare meglio la calura.

Aumentano i costi

Con un clima del genere i costi aumentano. Gli agricoltori devono fare fronte a spese in più per i maggiori consumi di acqua ed energia.

Agricoltori incrociano le dita

Gli agricoltori devono combattere su più fronti. La mancanza d’acqua è un problema che si riversa anche sull’agricoltura. Oggi irrigare i campi è fondamentale con temperature così calde. Le piante hanno i frutti maturi, caldo e scottature possono essere deleteri. I danni dal caldo sono molteplici: le mucche sono sotto stress e producono poco latte, mentre se scarseggia l’acqua i danni sono maggiori e su ampia scala.