Ogni giorno a prescindere dalla direzione degli indici azionari ci sono sempre opportunità interessanti per i nostri investimenti. Basta seguire la tendenza in corso dello strumento che andiamo ad analizzare e comprare/vendere.

I mercati azionari europei si riprendono dai minimi di venerdì ed hanno già generato un primo segnale rialzista. Seguiremo questa situazione di giorno in giorno e venerdì trarremo le ulteriori conclusioni ed avremo le conferme per capire se il ribasso della scorsa settimana è stato o meno un falso segnale . Ci sono però delle interessati opportunità che continuano a profilarsi sia al rialzo che al ribasso. Ad esempio per quanto riguarda le materie prime continuiamo ad essere rialzisti su argento e oro. Per il Forex puntiamo su ulteriori rialzi dell’euro contro le principali valute internazionali. Lira turca e rand sudafricano continuano a soccombere verso euro di lungo termine, quindi evitare le obbligazioni in queste valute.

Chi investe in Borsa dovrebbe guardare con attenzione questo titolo in trend rialzista e sottovalutato in modo eccezionale! A chi ci riferiamo? Al titolo Biesse (MIL:BSS) che in questo momento è in rialzo del 6,38% e si porta a 13,84.

La società opera nel settore delle macchine e dei sistemi per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo.

Noi siamo molto ottimisti sul futuro di questa società e in base al modello del discounted cash flow calcoliamo un potenziale upside di oltre il 100% dai livelli attuali.

C’è da dire che il consenso degli analisti invece non è molto ottimista anzi considera le quotazioni attuali in linea con il fair value da loro stimato (12,83).

Come regolarsi quindi? I grafici come al solito “rappresentano la vera intenzione” . Qual è la tendenza in corso?

Rialzista sul time frame giornaliero, settimanale e mensile. Nel corso del 2020 fino ad oggi è stato segnato un minimo a 6,63 ed un massimo a 18,65.

Riteniamo che le probabilità siano per ulteriori forti rialzi dai livelli attuali.

Strategia di investimento

Comprare il titolo azionario a mercato con stop loss a 12,41 e mantenere per molto tempo. Riteniamo che nei prossimi 1/3 mesi il titolo possa esplodere al rialzo verso area 15,83 e poi 18,65 e quindi 20,00. Di recente sono state rotte trend lines di lungo periodo e non vediamo particolari ostacoli fino a 51,93, il massimo toccato nell’anno 2018. In quanto tempo e se ci potrà arrivare? La parola agli eventi!

Si procederà per step.