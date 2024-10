Le elezioni americane si avvicinano, come potrebbero comportarsi i mercati azionari americani?

Breve sintesi del contenuto dell’articolo con particolare enfasi su cosa potrebbe accadere mentre le elezioni americane si avvicinano.

La scorsa settimana i mercati azionari hanno raggiunto nuovi massimi storici, spinti dall’ottimismo derivante dal recente taglio dei tassi della Federal Reserve, dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale e dai segnali di una leadership più ampia nel mercato rialzista. Nonostante le incertezze legate alle elezioni, finora non ci sono state reazioni significative nei mercati. Tuttavia, è probabile che la volatilità aumenti man mano che si avvicina novembre e le proposte politiche iniziano a essere più evidenti.

In generale, i mercati hanno storicamente performato bene sotto entrambi i partiti, e si prevede che questa tendenza continui. Inoltre, un Congresso diviso potrebbe limitare l’adozione di politiche estreme, lasciando i mercati a seguire l’espansione economica e la crescita degli utili aziendali, che sono stati fattori determinanti della performance del mercato nel corso della storia.

Le elezioni americane si avvicinano: cosa ci insegna la Storia?

Nell’ultima settimana, i mercati azionari hanno continuato a performare bene, segnando il sesto rialzo nelle ultime sette settimane, con un incremento complessivo dell’11% dall’inizio di agosto. Questo andamento positivo non riflette una totale indifferenza verso le incertezze politiche legate alle elezioni presidenziali, ma piuttosto una maggiore attenzione da parte degli investitori alla politica della Federal Reserve (Fed), che ha recentemente offerto maggiore chiarezza sulle sue mosse.

Superato il giorno delle elezioni, il mercato tenderà a concentrarsi nuovamente su alcuni fattori fondamentali:

1. L’economia, seppur in rallentamento, non sembra destinata a entrare in recessione.

2. La Fed ha iniziato ad allentare la politica monetaria, iniziando con un taglio dei tassi che probabilmente continuerà nei prossimi mesi.

3. Gli utili aziendali stanno accelerando, contribuendo a giustificare i prezzi delle azioni in crescita e sostenendo il prolungamento del mercato rialzista.

Storicamente, le elezioni non determinano l’andamento a lungo termine dei mercati finanziari, ma sono piuttosto i fondamentali economici a farlo. In vista delle elezioni, è probabile che si verifichi una certa volatilità legata all’incertezza politica, ma ciò è tipico. Tale volatilità, di solito, tende a ridursi una volta che si hanno maggiori certezze sulle politiche del nuovo governo.

L’eventualità di un Congresso diviso potrebbe inoltre limitare l’adozione di politiche estreme da parte di qualunque candidato vincitore. Anche in caso di un’elezione contestata, come accaduto nel 2000 con il “ballottaggio sospeso”, l’impatto a lungo termine sui mercati è stato minimo, sebbene la volatilità sia rimasta elevata fino alla risoluzione della disputa.

Guardando indietro, i mercati azionari hanno dimostrato una resilienza significativa dopo le elezioni, indipendentemente dal partito vincente. In generale, nel mese precedente alle elezioni, il mercato tende a essere positivo poco più del 50% delle volte. Tuttavia, dal giorno delle elezioni fino alla fine dell’anno, il mercato ha registrato performance positive nella maggior parte dei casi.

Anche analizzando l’andamento del mercato nel periodo di un anno o di un intero mandato presidenziale, i mercati hanno mostrato tendenze positive. Ad esempio, in media, il mercato è cresciuto di oltre il 10% nel primo anno dopo un’elezione e di circa il 61% durante un mandato presidenziale. Questo dimostra che, sebbene le elezioni possano portare volatilità a breve termine, i fattori economici globali e le condizioni finanziarie sono i principali determinanti del successo dei mercati azionari.

Le indicazioni dell’analisi grafica per le prossime settimane

I nuovi massimi storici portano alla rottura del primo ostacolo lungo il percorso rialzista indicato in figura dalla linea tratteggiata. A questo punto potrebbe essere molto probabile il raggiungimento di quota 6.000.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 5.712,24 potrebbe favorire una ripresa del rialzo in corso.

