Le chiamate indesiderate dei call center rischiano di rovinarci le vacanze: ecco come difenderci senza spendere

Per fare in modo che il nostro cellulare non squilli in continuazione mentre siamo in vacanza dobbiamo adottare comportamenti difensivi nei confronti del telemarketing. Il percorso da seguire è fatto di diversi step, ecco i suggerimenti più importanti.

Stiamo sotto l’ombrellone e il cellulare continua a squillare. È una vera tortura. Prima di andare in vacanza risolviamo il problema così saremo più liberi. Per evitare di ricevere telefonate dei call center e degli operatori è necessario iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Si tratta di un servizio che permette di non ricevere le chiamate pubblicitarie soprattutto quelle moleste automatizzate.

Al registro RPO possiamo iscrivere uno o più numeri di cellulare. Possiamo ricevere informazioni dettagliate chiamando il numero 0642986411. L’iscrizione può avvenire telefonicamente dopo aver chiamato il numero indicato. Oppure compilando un modulo RPO d’iscrizione in cui devono essere inseriti i dati richiesti e i numeri di cellulare da proteggere. Il modulo deve essere inviato alla email iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Se non bastasse

Le chiamate indesiderate dei call center possono essere moleste. Il Registro Pubblico delle Opposizioni è solo un primo strumento che possiamo adoperare. Sul sito www.registrodelleopposizioni.it si può accedere alla funzione ISCRIVITI e ottenere una procedura facilitata. Se abbiamo in mano anche l’indirizzo del numero che ci chiama perché è presente negli elenchi on line possiamo aggiungerlo alla richiesta per evitare di ricevere pubblicità cartacea. Il servizio offerto dal sito è gratuito e proteggerà la nostra privacy.

Potrebbe però capitare che anche dopo la registrazione continuino ad arrivare delle chiamate. La Codacons ha rilevato che la metà degli iscritti al registro ha continuato a ricevere telefonate moleste. Telefonia, energia e trading sono i settori che più di tutti disturbano gli utenti durante le vacanze. L’iscrizione rimane un punto fermo e un passo da fare assolutamente ma potrebbe non bastare.

Le chiamate indesiderate dei call center bloccate dal Garante

Perché continuiamo a ricevere le telefonate? È possibile che in seguito ad acquisti fatti o all’iscrizione a programmi di fidelizzazione abbiamo dato inavvertitamente il consenso al trattamento dei dati. Significa che dopo l’iscrizione al Registro delle Opposizioni non riceveremo chiamate da soggetti con cui non interagiamo. Le società che ci chiamano sono quelle che ci hanno rilasciato dei servizi.

La procedura per difenderci da queste chiamate è stata indicata dal Garante secondo quanto previsto dal Dpr 26/2022. L’utente può esercitare i diritti di recesso o cancellazione compilando l’apposito modulo presente sul sito Garante.it. Il modello dovrà essere inviato all’operatore che effettua le chiamate promozionali che sarà obbligato a inserire il nostro numero in una lista di numeri che non potranno essere contattati. L’operatore, su richiesta, dovrà anche mostrare il documento in cui l’utente ha rilasciato il consenso in modo che si possa provvedere alla revoca o alla opposizione. Se l’operatore continua a chiamare, l’utente potrà effettuare una segnalazione al Garante tramite fax al numero 06696773795, oppure inviare una email all’indirizzo protocollo@gpdp.it. La segnalazione potrà essere inviata anche tramite raccomandata indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187, Roma.