Le casse statali reggono sulle entrate tributarie. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto i dati da gennaio a luglio. Quanto ha incassato lo Stato in 7 mesi? Le entrate tributarie registrano un calo di 19,195 miliardi di euro corrispondente al 7,7% e ammontano a 230,948 miliardi di euro. Il dato in negativo è normale alla luce del periodo di crisi che sta attraversando l’Italia. Pesano come macigni il peggioramento congiunturale e le misure adottate dal Governo per tamponare l’emergenza sanitaria. La sospensione di versamenti tributari e contributivi hanno portato ad una diminuzione del gettito delle entrate tributarie.

Quando la situazione ritorna alla normalità?

L’Italia è ancora in stato di emergenza sanitaria. Il Governo ha stabilito che i versamenti vanno effettuati per un importo pari al 50% entro il 16 settembre senza pagare sanzioni. C’è l’opportunità di rateizzare fino ad un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. La parte restante va pagata fino ad un massimo di 24 rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Cosa è successo a luglio

Le entrate tributarie hanno registrato un dato in negativo: 5.212 milioni di euro in meno per l’andamento delle imposte dirette e di quelle imposte indirette. Il Mef non ha preoccupazioni in merito perché il risultato delle imposte autoliquidate risultano influenzate dal diverso termine di versamento del 2020 rispetto al 2019.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Gli italiani hanno pagato più imposte dirette e meno indirette

Le imposte dirette ammontano a 138.204 milioni di euro. Confrontando luglio 2019 con lo stesso periodo di quest’anno l’incremento è di 2.371 milioni di euro (+1,7%).

Per le imposte indirette il discorso cambia: ammontano a 92.744 milioni di euro con una diminuzione del 18,9%. Perché questo calo considerevole? L’Iva ha fatto un incredibile sgambetto per effetto del rinvio dei versamenti. Dall’imposta di registro vale lo stesso discorso di prima. Le casse statali reggono sulle entrate tributarie.