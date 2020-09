In un nostro articolo recente, abbiamo parlato delle 8 domande che consentono di prosperare finanziariamente. Continuiamo su questa scia ricordando ai Lettori che per assicurare stabilità alle proprie finanze, la prima regola è evitare le fregature.

Dalla lavatrice che si rompe alla luce che salta, riparazioni casa: ecco come non farsi spennare.

La lavatrice che perde acqua, gli sbalzi di tensione dell’impianto elettrico, il lavandino tappato, sono cose che capitano a tutti. Tutte seccature facilmente risolvibili chiedendo l’intervento di un tecnico di fiducia.

Cosa succede se il tecnico di fiducia non è disponibile?

Che fare se il cellulare dell’idraulico o dell’elettricista di fiducia è sempre spento? Occorre trovare una rapida soluzione. La difficoltà in realtà non sta tanto nel trovare qualcuno che possa aggiustare il guasto. Piuttosto bisogna prestare attenzione al conto che potrebbe presentarci alla fine.

Infatti, non sono per niente rari i casi in cui tra pezzi di ricambio, mano d’opera e costo dell’uscita del tecnico, si finisca “spennati”. La domanda quindi persiste, Riparazioni casa: ecco come non farsi spennare.

Quattro consigli utili per evitare fregature

Attenzione alla pubblicità online

La rete è ricca di annunci che promettono tecnici disponibili h24, 7 su 7. Attenzione però a non farsi ingannare dalle pubblicità che non riportano l’indirizzo della sede. Per avere un nominativo fidato il passaparola è sempre la soluzione migliore.

Chiedere un preventivo scritto

Sapere in anticipo i costi dell’intervento è fondamentale. Una stima, anche solo approssimativa, può essere chiesta anche al telefono. L’importante è richiedere un preventivo in forma scritta non appena il tecnico avrà avuto modo di valutare l’entità del danno di persona. A questo punto siamo liberi di scegliere se fare eseguire il lavoro o meno. Attenzione però, il tecnico raramente effettua sopralluoghi gratuitamente.

Essere presenti e attenti durante l’intervento

È bene restare accanto al tecnico durante l’intervento, per controllare materiali e ricambi utilizzati.

Pagamento tracciabile

Le truffe legate a falsi tecnici sono meno che rare. Si consiglia vivamente di non anticipare mai denaro e magari di saldare il conto ricorrendo a un metodo di pagamento tracciabile, come bancomat, assegno o bonifico bancario. Inoltre, è necessario farsi rilasciare, e conservare, ricevuta fiscale o fattura.