Le azioni Telecom Italia si avvicinano all’appuntamento con la trimestrale

Le azioni Telecom Italia (Tim) si avvicinano all’appuntamento con la trimestrale. I conti del terzo trimestre e dei primi 9 mesi dell’anno di Telecom Italia, infatti, verranno comunicati il prossimo 13 novembre. Quali sono le attese degli analisti?

Il CEO Labriola smentisce le ipotesi delle dimissioni

Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, ha confermato il suo impegno a rafforzare la posizione dell’azienda e a proseguire sulla strada del rilancio. Nonostante i rumors sulle sue dimissioni, Labriola ha smentito ogni ipotesi di disimpegno. Ha ribadito che la missione di riportare il gruppo alla crescita è ancora in corso. Il 2024 è stato un anno decisivo per Tim, con la vendita della rete a KKR, che ha contribuito a ridurre significativamente il debito dell’azienda. Tuttavia, il piano di ristrutturazione continua, e Labriola ha annunciato che il nuovo piano strategico verrà presentato nel 2025, con una fase preliminare prevista per il 12 febbraio.

In un momento di incertezze e speculazioni sul suo futuro, l’amministratore delegato ha dichiarato che lui e il suo team sono completamente concentrati sulla realizzazione di un piano che permetterà a Tim di tornare a crescere nei prossimi anni.

Labriola ha quindi escluso qualsiasi passo indietro, confermando la sua determinazione a completare la ristrutturazione del gruppo, partendo dalla riorganizzazione con la creazione di NetCo. La sua leadership resta fondamentale per il futuro di Tim, e l’azienda punta su un rilancio strategico che si concretizzerà nei prossimi anni.

In attesa della trimestrale arrivano i dati di Tim Brasil

Ieri si è tenuta una call di Tim Brasil, durante la quale sono stati discussi diversi temi strategici e finanziari. In particolare, la società ha confermato i suoi obiettivi di crescita per i prossimi anni. Per il 2024, Tim Brasil prevede una crescita del fatturato tra il 5% e il 7%, con una guidance per il 2025 che si colloca tra il 5% e il 6%. L’azienda punta a mantenere una crescita superiore all’inflazione.

In termini di prezzi, sono previsti adeguamenti per i clienti esistenti e quelli nuovi nel 2024, con l’intenzione di continuare su questa strada anche nel 2025, salvo cambiamenti significativi nel panorama competitivo. Un aspetto interessante riguarda la migrazione dei clienti dal segmento prepaid a piani postpaid. In particolare al piano “Controle”, che sta diventando una delle principali leve per aumentare l’ARPU e ridurre il churn.

Sul fronte della concorrenza, Tim Brasil segnala una situazione stabile e razionale nel segmento postpaid, con concorrenza più aggressiva nel segmento entry-level, dove nuovi attori MVNO (come Nubank) stanno proponendo piani scontati. In risposta, Tim mantiene la sua strategia “more for more”, puntando su vantaggi aggiuntivi come il Netflix incluso nel Black Friday, piuttosto che ridurre i prezzi.

Per quanto riguarda gli investimenti, Tim Brasil ha ottenuto contratti favorevoli per il 5G, mantenendo sotto controllo i costi di investimento. Nonostante l’aumento dei costi di leasing dovuto a nuovi contratti e l’espansione della rete 5G, l’azienda prevede di continuare a crescere a un ritmo superiore rispetto ai costi.

Infine, la società sta sviluppando nuove iniziative digitali, come la pubblicità mobile e la monetizzazione dei dati, che hanno visto un raddoppio del fatturato negli ultimi 12 mesi. Inoltre, nel settore IoT, Tim Brasil ha superato i R$600 milioni in contratti, con nuove partnership nei settori della salute e dell’educazione.

I risultati finanziari relativi al terzo trimestre mostrano un incremento del 6,1% dei ricavi da servizi, che hanno raggiunto i 6,23 miliardi di reais, un aumento dell’EBITDA normalizzato del 7,5% e un utile netto in crescita a 805 milioni di reais. Gli analisti di Equita, commentando la call, hanno confermato le prospettive di crescita per il 2025, pur evidenziando un contesto competitivo più acceso. Resta importante monitorare l’efficacia delle iniziative commerciali, in particolare per il segmento prepaid. Tuttavia, le traiettorie di ricavi, costi e cash generation sembrano in linea con gli obiettivi strategici di Tim Brasil.

Secondo le ultime stime di consensus, Tim Italia prevede ricavi per 3,58 miliardi di euro, segnando un aumento del 3,6% rispetto ai 3,46 miliardi dello stesso periodo nel 2023. L’Ebitda dovrebbe raggiungere circa 1,11 miliardi di euro, con una crescita del 7,3% rispetto a 1,03 miliardi del trimestre precedente. L’Ebitda Al è previsto a 947 milioni di euro, con un incremento dell’8,1% su base annua. Il Capex si prevede scenderà a 421 milioni di euro, in calo del 4,7% rispetto ai 442 milioni dell’anno precedente. L’indebitamento finanziario netto adjusted è stimato intorno a 7,97 miliardi di euro.

Da inizio anno, il titolo Tim ha registrato una flessione di quasi il 23%, collocandosi tra i peggiori dell’indice FTSE MIB. Il consensus degli analisti su Bloomberg evidenzia che il 63,2% dei giudizi sono Buy, il 31,6% Hold e solo un analista segnala Sell. Il prezzo obiettivo medio per Tim, secondo gli analisti, è di 0,31 euro. C’è, quindi, un potenziale rialzo del 34,8%, sebbene questo upside sia diminuito rispetto ai mesi precedenti.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Le quotazioni sono sospese tra rialzo e ribasso con quota 0,22 euro che riveste una particolare importanza per capire i possibili sviluppi futuri. I due possibili scenari rialzista (linea continua) e ribassista (linea tratteggiata) sono mostrati in figura.

L’RSI(14) insieme agli altri indicatori sono in condizioni neutrali.

