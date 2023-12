Al termine di una seduta del Ftse Mib molto debole, le azioni Piaggio scattano al rialzo guadagnando oltre il 4%. Quale potrebbe essere il futuro di questo titolo azionario cronicamente caratterizzato da una forte sottovalutazione?

I punti di forza e di debolezza

Le azioni Piaggio presentano un forte sottovalutazione. Con un rapporto prezzo/utili a 10,45 per l’esercizio in corso e 9,39 per l’esercizio 2024, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Anche il ratio “enterprise value to sales” di circa 0,65 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.

Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che al momento è stimato essere intorno al 40%. L’aspetto interessante è che anche nel peggiore degli scenari, le azioni Piaggio risultano essere sottovalutate di oltre il 20%.

Da non dimenticare, poi che quest’azione rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Allo stato attuale, infatti, le attese sono per un dividendo che abbia un rendimento superiore all’8%. Volevo trovare un punto di debolezza, possiamo dire che il payout del dividendo è circa l’80%, un livello leggermente elevato.

Le azioni Piaggio scattano al rialzo, ma rimangono ancora sottovalutate: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 4 dicembre a quota 2,824 €, in rialzo del 4,21% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e al momento non si ravvisano ostacoli insormontabili all’orizzonte. La prossima resistenza, infatti, passa per area 2,865 €, ma non dovrebbe rappresentare un livello che potrebbe impensierire gli investitori. Oltre, poi, area 3 € potrebbe essere a portata di mano.

La mancata rottura di area 2,865 €, invece, potrebbe determinare un’accelerazione al ribasso.

Letture consigliate

2 BTP con cedola al 5% ma rendimenti differenti buoni per investire in ottica speculativa o dell’incasso cedola