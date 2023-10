Ribasso in corso per le azioni Inwit che potrebbero ulteriormente accelerare-Foto da Imagoeconomica

Sono circa due settimane che le azioni Inwit hanno accelerato al ribasso registrando, su un arco temporale di poco più di due settimane, la peggiore performance da oltre un anno a questa parte. Ma se le azioni Inwit cedono a Piazza Affari, il loro futuro potrebbe essere anche peggio. Al momento, infatti, non si intravedono ancora segnali di ripresa. Questa debolezza, però, è giustificata oppure siamo in presenza di un’ottima occasione di acquisto per questo titolo azionario?

Il giudizio degli analisti

Lo stato delle raccomandazioni sul titolo è riassunto nel grafico seguente dove sono riportati i target a un anno a partire da quello più pessimista a quello più ottimista. Per i 21 analisti consultati che offrono previsioni di prezzo, il prezzo obiettivo medio esprima una sottovalutazione di circa il 30%. Anche nello scenario più pessimistico le quotazioni di Eurotech risultano essere sottovalutate di oltre il 6%. Da questo punto di vista, quindi, le azioni Inwit rappresentano un buon investimento per il lungo periodo. Per quel che riguarda il rating degli analisti, poi, l’indicazione media è Compra.

Le azioni Inwit cedono a Piazza Affari e potrebbero accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 5 ottobre in ribasso dell’1,46% rispetto alla seduta precedente a quota 10,445 €.

Come dicevamo all’inizio, era da oltre un anno che le quotazioni non perdevano così tanto in poco più di due settimane. A questo si aggiunga il fatto che al termine dell’ultima seduta di contrattazioni ha ceduto il forte supporto in area 10,625 €. A questo, punto, quindi, potrebbero esserci tutte le condizioni per un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo il recupero immediato in chiusura di giornata di area 10,625 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

