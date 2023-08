In una seduta che ha visto il Ftse Mib recuperare sul finale perdite importanti, c’è stato un titolo azionario che ha guadagnato circa l’8% portando a casa il maggiore rialzo dell’ultimo anno. Quindi, le azioni Buzzi Unicem stanno spopolando sul Ftse Mib, ma quali sono le cause di un rialzo così importante? I dati della semestrale sono stati ottimi e le prospettive per il 2023 sono state anch’esse riviste al rialzo.

Nei primi sei mesi dell’anno il fatturato è aumentato del 15% circa. Anche il margine operativo lordo che è cresciuto del 57,6%, passando da 365 milioni di euro a 575 milioni di euro. Rispetto allo stesso semestre del 2022, poi, l’utile netto di 431 milioni di euro è salito di oltre il 300%. Anche la posizione finanziaria netta è migliorata passando a 412 milioni di euro, rispetto ai 288,2 milioni di inizio anno. A mettere benzina del motore dei rialzisti, poi, hanno contribuito anche le prospettive. I vertici di Buzzi, infatti, prevedono che l’anno in corso possa concludersi con risultati migliori rispetto a quelli raggiunti nel 2022.

Perché comprare queste azioni

Dopo un rialzo di circa il 35% da inizio giugno, le quotazioni presentano indicatori di valutazione ancora molto interessanti che fanno di Buzzi Unicem un titolo sottovalutato.

Altrettanto non si può dire della valutazione che si ottiene utilizzando il prezzo obiettivo medio degli analisti. In questo caso, infatti, le attuali quotazioni sono in linea con il prezzo obiettivo medio. Tuttavia, se nel caso più pessimista Buzzi Unicem risulta essere sopravvalutato del 18% circa, nel caso più ottimista la sottovalutazione è del 36% circa.

Le azioni Buzzi Unicem stanno spopolando sul Ftse Mib: dove potrebbero essere dirette secondo l’analisi grafica?

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 3 agosto a quota 28,00 €, in rialzo del 7,61% rispetto alla seduta precedente.

Se i mese di luglio aveva visto la rottura della forte resistenza in area 25,03 €, quello di agosto non solo sta consolidando le posizioni, ma le sta addirittura rafforzando. Allo stato attuale, quindi, le quotazioni sono dirette verso area 36 €. Solo una chiusura mensile inferiori a 25,03 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

