Purtroppo di KI Group ci siamo occupati spessissimo negli ultimi mesi in quanto risulta essere sistematicamente tra i peggiori della settimana a Piazza Affari. Allo stato attuale quali sono le attese per il titolo KI Group, il peggior titolo di Piazza Affari con un ribasso di oltre il 90% nell’ultimo anno?

A guardare il grafico la strada al ribasso potrebbe essere ancora molto lunga. Il prossimo obiettivo, infatti, si potrebbe andare a collocare in area 0,0048 euro per un potenziale rialzo di oltre il 60%.

Ovviamente l’inversione rialzista si potrebbe concretizzare anche nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,0275 euro.

È interessante osservare che da un punto di vista dei fondamentali il titolo si presenta come molto interessante. Sia il rapporto prezzo/utili che il Price to Book ratio, infatti, esprimono una forte sottovalutazione superiore all’80%.

Avvertenze

Prima di concludere, un’importante avvertenza. La capitalizzazione di KI Group è di poco superiore ai seicentomila euro. Normalmente il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 20.000 euro. Quando, però, si accende l’interesse sul titolo, i volumi possono anche decuplicare, come successo nelle ultime settimane, facendo esplodere la volatilità. Si comprende, quindi, come con piccoli capitali sia possibile far fare alle quotazioni grosse variazioni di prezzo. A testimonianza di ciò ricordiamo che KI Group è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 13% a settimana. È altresì importante notare che la volatilità settimanale di KI Group (13%) è stata stabile nell’ultimo anno, ed è ancora superiore al 75% dei titoli italiani.

Il consiglio, quindi, è non esporsi con grosse somme su questo titolo azionario in quanto si potrebbe andare incontro a grosse perdite in conto capitale.

Il titolo KI Group (MIL:KI) ha chiuso la seduta del 29 aprile a 0,0134 euro, in rialzo del 3,08% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

