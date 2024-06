Come è ben noto a chi lo legge, l’oroscopo può dirci molto del nostro presente e in particolare del futuro. Anche per quanto riguarda la buona riuscita di una convivenza, di una relazione o persino di un matrimonio. Ci sono coppie che hanno una notevole affinità, come la Vergine e i Pesci o l’Acquario e l’Ariete, segni che si completano a vicenda e che sono destinati ad una vita da favola. Tuttavia, non è così per tutti. C’è anche il rovescio della medaglia, costituito da segni zodiacali una cui convivenza si potrebbe rivelare facilmente disastrosa. Ovviamente ciò non è detto, ma raramente l’oroscopo si sbaglia del tutto. A breve vedremo le coppie che hanno la peggiore affinità in tutto lo zodiaco e che, pertanto, potrebbero litigare molto spesso o addirittura scoprire di essere incompatibili con il passare degli anni. All’inizio di una relazione, infatti, si tendono a perdonare o a tralasciare i difetti del partner, anche quelli più insopportabili. È con il tempo, però, che ci si rende conto che ”non è tutto oro quel che luccica” e che alcuni atteggiamenti che prima sembravano sopportabili sono in realtà un ostacolo insormontabile per una vita di coppia sana e soddisfacente per ambedue le parti.

Le 3 peggiori coppie dello zodiaco, la loro vita matrimoniale potrebbe essere un disastro: Ariete e Ariete

Tra le coppie più disastrose dello zodiaco c’è proprio quella costituita da due Ariete, segni zodiacali molto impulsivi e testardi. Nessuno dei due accetterebbe consigli dall’altro o sarebbe capace di trovare un punto di incontro sulle più importanti questioni riguardanti una convivenza o un matrimonio.

Persino la decisione più semplice da prendere potrebbe diventare un grande problema in una coppia costituita da due Ariete. Ecco perché, insomma, sono una delle 3 peggiori coppie dello zodiaco.

Leone e Gemelli

Leone tende ad essere diretto, a volte fin troppo. L’opposto di Gemelli, un segno noto per la sua doppiezza e perché propenso ad esprimere raramente ciò che pensa davvero. Quest’atteggiamento, con il passare degli anni, potrebbe rivelarsi molto fastidioso per il Leone.

Sagittario e Toro

L’eccessiva prudenza di Toro potrebbe essere snervante per il Sagittario, che è un segno che ama vivere la vita alla massima intensità. Con il passare degli anni, infatti, potrebbe cominciare a trovare Toro noioso e a persino a tradirlo perché alla ricerca di avventure o relazioni più soddisfacenti e vivaci, capaci di fargli vivere quel brivido che ricerca costantemente.

