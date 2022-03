L’amore non arriva per il Toro ma l’oroscopo prevede una valanga di soldi per il Capricorno e Leone

Quando si cerca l’amore si rischia di aspettare per davvero molto tempo. Infatti, l’amore è quel sentimento che segue delle logiche spesso a noi sconosciute e sicuramente è difficilissimo controllarlo. In un’aria molto famosa dell’opera della Carmen si dice che quando uno crede di tenerlo, l’amore lo evita e quando invece uno cerca di evitarlo l’amore lo tiene.

Le stelle dicono cose molto simili soprattutto perché ci sono delle persone che pensano di riuscire a controllare un sentimento così forte. Anzi, alcune pensano che si possa proprio attrarre a sé l’amore.

Ecco, questa superbia costa cara perché, secondo le stelle, possiamo certamente sedurre altre persone ma farle innamorare è cosa ben diversa. Infatti, l’amore non arriva per il Toro ma l’oroscopo indica che ci saranno invece ottime novità per altri due segni.

Toro

Le persone nate sotto il segno del Toro si contraddistinguono da una grande schiettezza e da un carattere onesto ed equilibrato. Si tratta certamente di attitudini e caratteristiche positive ma che se sono esagerate possono anche trasformarsi in difetti.

In particolare, la grande schiettezza può far pensare a delle persone poco emotive, poco romantiche e poco sensibili. Il Toro ha pochi filtri quando parla e soprattutto quando racconta i suoi sentimenti agli altri. Di conseguenza, questa sua estrema propensione alla schiettezza lo porta a isolarsi e a non farsi capire in amore.

In realtà, le persone nate sotto il segno del Toro sono estremamente passionali e solo desierebbero amare e essere ricambiate. Gli astri hanno delle brutte notizie, però, per il Toro: dato che queste persone hanno difficoltà ad abbandonare questa schiettezza, l’amore rischia proprio di non bussare alla porta. Bisognerebbe cercare di mettersi più filtri prima di parlare e di veicolare dei messaggi leggermente diversi.

Anche se il Capricorno e il Leone all’apparenza sembrano avere due caratteri completamente agli antipodi, l’oroscopo di questi giorni li vede vicini nella fortuna. Naturalmente, le ragioni sono diverse ma toccano entrambe l’aspetto economico.

Il Leone non dovrà usare il suo innato fascino ma la discrezione questa volta. Secondo gli astri, se il Leone rimarrà in disparte in una competizione o in un investimento guadagnerà molti soldi.

Il Capricorno, invece, avrà la grande opportunità di intraprendere un nuovo cammino personale o professionale che lo porterà in brevissimo tempo ad arricchirsi anche molto.

