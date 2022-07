La settimana è appena iniziata e sembra che ci siano delle grandiosi notizie per alcune persone che finalmente stanno per avere una svolta. Nei prossimi giorni, infatti, pare che alcune cose cambieranno per il meglio per molti di noi. Grazie all’oroscopo, possiamo sapere con esattezza quali tipi di cambiamenti avverranno nella vita di alcune persone.

L’astrologia, infatti, ci spiega cosa potrebbe accadere nei giorni prossimi. Ci prepara al futuro delineato in modo accurato e preciso dalle stelle. A discapito di alcuni segni, che sembra non avranno esattamente una settimana brillante come speravano, altri potranno davvero gioire a più non posso.

Civetta, Falcone e Serpente, ecco i tre segni fortunatissimi della settimana appena iniziata

A decidere le sorti di questa settimana è il noto e famoso Oroscopo Maya. Il calendario secolare, infatti, mette l’attenzione su 3 segni zodiacali in particolare che avranno delle grandi soddisfazioni nei prossimi giorni.

Iniziamo parlando della Civetta. In questo caso, ci rivolgiamo a tutti coloro che sono nati dal 19 ottobre al 15 novembre. Si tratta di persone fortemente riflessive ed empatiche, che riescono a leggere gli altri. La Civetta, quando si avvicina ad altre persone, va sempre in profondità e riesce a cogliere ogni sfumatura di sentimento. Questa empatia così spiccata sarà ciò che farà incontrare l’amore durante questa settimana al segno in questione. La situazione sentimentale di coloro nati durante questo periodo, infatti, potrebbe finalmente cambiare in positivo, portando una gioia immensa.

La settimana sta per prendere una svolta epocale per questi 3 segni illuminati da denaro e fortuna a non finire

Passiamo, poi, al Falcone, segno di tutti coloro nati dal 7 febbraio al 6 marzo. Parliamo di persone ambiziose, intelligenti e determinati che non si lasciano mai scoraggiare. Questa tenacia li porterà ad avere delle soddisfazioni davvero incredibili. In particolar modo, durante questa settimana, sul piano lavorativo. La promozione tanto attesa potrebbe finalmente arrivare. Questo porterà non poco denaro, finalmente, nelle tasche del Falcone, che potrà godere dei frutti di tutti i suoi sforzi.

Infine, troviamo il segno del Serpente, che riguarda tutti coloro nati dal 2 maggio al 29 maggio. Persone instancabili, forti e dinamiche, quelle nate sotto questo segno non si arrendono davvero mai. Grazie a questa tenacia, finalmente gli obiettivi prefissati arriveranno a essere raggiunti nei prossimi giorni.

Inoltre, una vittoria davvero inaspettata potrebbe appesantire le tasche del Serpente, che vedrà le sue finanze crescere in modo totalmente inaspettato. Dunque, ora sappiamo che per Civetta, Falcone e Serpente la settimana sta per prendere una svolta epocale.

