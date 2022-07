Sappiamo bene quanto, per molti di noi, la cura della nostra casa sia fondamentale. Questo non riguarda solo le pulizie domestiche. Anche l’aspetto del nostro appartamento, infatti, conta tanto quanto la pulizia.

Quando parliamo di estetica, poi, non possiamo non considerare anche la zona esterna della nostra casa, ossia quella esposta agli occhi di tutti. Ovviamente, parliamo del nostro balcone. Quest’area dell’appartamento, fondamentale per molti di noi e importantissima da curare se vogliamo fare bella figura, è facile da rendere bellissima, se sappiamo quali piante coltivare.

Per rendere il nostro balcone colorato e davvero illuminato dalla bellezza dovremmo assolutamente scegliere questa meravigliosa pianta

Le piante, infatti, possono trasformare completamente la facciata di un balcone. Soprattutto, possono renderlo colorato e vivace, non richiedendoci neanche troppo tempo e fatica.

Per avere un risultato davvero eccellente, dovremmo, però, scegliere le giuste piante da mettere. Per esempio, potremmo optare per la Begonia a fiore doppio o la Begonia big, due vere e proprie meraviglie che daranno un volto totalmente nuovo alla facciata della nostra casa. Ma non sono ovviamente le uniche opzioni che abbiamo a disposizione. Infatti, potremmo anche decidere di piantare la bellissima Crispa Marginata, poco conosciuta ma davvero fantastica.

Avremo il balcone più invidiato del quartiere con questa pianta strepitosa che resiste perfettamente alla luce del sole

La Crispa Marginata è un tipo molto specifico di Begonia, che viene piantata soprattutto sui balconi. Questo perché, grazie alla sua resistenza, non viene toccata dalla luce solare diretta. Dunque, per questo periodo dell’anno, in cui i raggi del sole sono forti e costanti, sicuramente questa pianta può essere una scelta più che azzeccata. Inoltre, la sua bellezza renderebbe il balcone davvero colorato ed elegante, permettendoci anche di curarlo come desideravamo.

Ricordiamoci di innaffiarla in modo non eccessivo, evitando in tutti i modi i ristagni d’acqua, che potrebbero essere controproducenti per la pianta. Ogni tanto, poi, spostiamola dalla luce diretta del sole, facendola riposare in parti in cui i raggi non arrivino in modo diretto.

Dunque, fatto ciò, scegliendo la Crispa Marginata avremo il balcone più invidiato del quartiere con un colore e un’eleganza davvero più unici che rari. Prendersi cura di questa pianta sarà davvero semplice e, per la stagione che stiamo vivendo, potrebbe davvero essere la scelta più giusta da compiere.

