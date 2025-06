La ragione senza immaginazione non serve a nulla, ovvero come i mercati guardano oltre l’Iran per decidere cosa fare da grandi

Commento settimanale del vecchio Grim. Politics/Macro/Micro: “la ragione senza immaginazione non serve a nulla”.

Ogni anno sbircio tra gli argomenti dati alla maturità. Quest’ anno mi ha incuriosito il primo quesito del compito di matematica al liceo scientifico; si apriva con la riportata citazione di Cartesio. Ai nostri fini il ragionamento è quello che fanno più o meno tutti, la parte più noiosa, si fa per dire, quella dell’ immaginazione, direi aspettativa, mi sembra piu’ interessante, dove in genere si guadagnano / perdono i soldi.

Operativamente let’ s follow the market nel ragionamento /immaginazione.

Politics: mkt ragionamento

Let’ s hedge risk asset contro una potenziale escalation della crisi in medio oriente, cui si aggiunga un equity mkt technically stretched (1 allegato), intanto in settimana il mercato aspettando la scadenza ” 2 weeks” del Taycoon ha girato tra +/-a vuoto su tassi, equity , usd , condizionato da scadenze tecniche di fine semestre;

Politics, mkt immaginazione/aspettativa:

Backwordation is the name of the game, buy the dip in the case; un attacco protratto allo stretto di Hormuz e’ il rischio vero , dove passa 1/5 del petrolio worldwide.

Macro Usa: mkt ragionamento.

“Wait and see”, incertezza da tariff inflation + andamento prezzo brent , fiscal policy/high debt , debt cealing, tra gli altri , sottolineati dalla Fed , che come giustamente ha detto Rosenberg potrebbe anche risparmiarsi i dots , visto la scarsa utilita’ , se li cambia ogni 3 mesi.

Macro: mkt immaginazione/aspettativa.

2 Fed cut into year end, corroborata dalla stessa Fed, con tutta l’ incoerenza del caso, avendo la stessa alzata la projected inflation ‘ 25 al 3%, con la riduzione del gdp growth 25 da 1.7% all’ 1.4%.

D’altra parte 7 membri della Fed , in crescita, erano contro i tagli prospettici, Joe “Ponzio Pilato”, mentre Waller, su una sponda opposta, balena un primo taglio Fed a luglio perché l’inflation spike da dazi is a one off. Una Fed con diverse immaginazioni, si direbbe, I stick to mkt expectation, 2 cuts into yr end, con last leg of usd devaluation.

Il trigger per la ripresa dei risk assets in Usa, dopo il consolidamento in atto, sarà probabilmente: o

a) una crescita del gdp better than con un’inflazione da dazi in lieve rialzo one off, senza ribasso dei tassi Fed (opinione di Yardeni)

b) un’inflazione da tariffe sotto le aspettative con una decente crescita economica in lieve decelerazione , con taglio tassi Fed (opinione di Zervos, Stigler tra gli altri); marginalmente propendo per la seconda ipotesi.

Lo scenario stagflattivo non è il mio.

Micro Usa: Mkt ragionamento

Wood nel suo greed and fear settimanale adduce l’esplosione di etf passivi a detrimento della gestione attiva come causa strutturale di un equity market Usa ” fundamentally broken” ; gia’ un paper research del 2021 (allegato 2, link) argomentando della price inelasticity aveva rilevato la distorsione : 1 usd investito amplifica di 5 volte il valore e ancora piu’ per quei M7 e related pari a oltre il 30% dell’ S&P 500.

L’allineamento dei miei 4 pianeti per il buy “sicuro” ne è la riprova; d’altra parte gente del calibro di Druckenmiller sovente ha affermato ” I am not Buffet, forget fundamental, I do follow the money flow”.

Si aggiunga poi l’intensa attività di algo trader, nonché i buy back che sostituendosi spesso ai dividendi, creano ulteriore distorsione di valore a causa di detta inelasticità; la proposition MM va in crisi quando il valore che dovrebbe rimanere lo stesso , senza distinzione , tra buy back e dividendo, aumenta se il buy back sostituisce il dividendo.

Micro Usa: mkt immaginazione

Go for regional e sectorial / stocks diversification , tendenza gia’ in atto se si confrontano le performance ytd , complice anche una tendenziale svalutazione dello usd che la sta corroborando ; da value investor fundamentally driven sposo appieno l’ aspettativa , ma il “fundamentally broken ” dovuto alla crescita del passive etf non scomparirà affatto.

Per essere realista , concordo con quanto sostiene Ives di Wedbush: seguendo i fondamentali avresti perso il rialzo epocale M7 degli ultimi 10/15 anni. Perciò in presenza di Ai revolution still in place un portafoglio tech, magari con nuovi entranti, non solo M7, resta a mio avviso un core holding.

Per aggiungere benzina sul fuoco qualche settimana fa un analista a proposito di Tesla asseriva: ” Fundamentals dont matter until they matter”, sembra un controsenso ma non lo è.

Per finire nella settimana del passaggio dello genius act al senato Usa, cui fa eco la quotazione di Circle (stablecoin), il cui valore di borsa è oltre 7 volte quella della recente Ipo, a proposito di “broken fundamentals”, qualche considerazione è dovuta sul comparto crypto.

Crypto: mkt ragionamento

Bitcoin come l’ oro, store of value. Altcoin tech crypto favorite soprattutto dall’ incipiente RWA tokenization, causa perorata , tra l’ altro, da un esponente della finanza tradizionale , Fink (Blackrock); ne capisco la logica pro domo sua, visto che l’esplosione di etf passivi in Blackrock avviene pur sempre a bassi carichi commissionali.

Crypto: mkt imagination

In questo caso esiste proprio un’ aspettativa completamente divergente tra chi ha definito il bitcoin ” veleno per topi al quadrato” e chi ne ipotizza al 2030 la quotazione a 1.000.000 usd . Con soli 21 mil di pezzi in circolazione e senza ulteriore supply ( diversamente dall’ oro) con una mkt 1/10 di quella dell’ oro , se il numero di richiedenti aumenta qualsiasi prezzo folle e’ raggiungibile.

Dal mio punto di vista sia oro che bitcoin valgono zero perché io tendo a valutare le cose sulla base del free cash che producono, nulla togliendo alla logica di chi compra detti asset per motivi diversi; anche la corsa all’ oro della banche centrali asiatiche – Cina in primis- di questo periodo mi sembra piu’ una diversificazione indotta per evitare qualche inconveniente , tipo congelamento delle riserve in Usd dei russi, in ipotesi di confronto militare, che per altri motivi.

Selected altcoins potrebbero invece essere oggetto di mio interesse alla stessa stregua di come quando compro Nvidia , sulla base del free cash prospettico, ad oggi per le stesse, peraltro , saremmo a n volte l’ immaginazione , per ironizzarci su, con volatilita’ di prezzo elevatissime.

Insomma i prossimi anni ci diranno se Devasini / Tether , ex chirurgo plastico piemontese , asceso dal quasi nulla a terzo uomo piu’ ricco d’ Italia , scavalcando lo stesso Ferrero, con un patrimonio di oltre 22 mld ( senza considerare che detta cifra sarebbe di almeno 3/4 volte piu’ alta se una quotazione di Tether seguisse quella di Circle ), tra qualche anno sarà Soru/Tiscali dei nostri giorni oppure se ” fu vera gloria? Ai posteri l’ ardua sentenza”.

Io da “arnese vecchio” non riesco a immaginare.

Bwe