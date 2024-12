La prima seduta della settimana di Natale regala un quadro misto sui mercati europei: chiusure contrastanti tra rialzi e cali che lasciano gli investitori in attesa di segnali chiari.

I mercati azionari europei hanno iniziato la settimana natalizia con movimenti disomogenei, influenzati dalle ultime dichiarazioni della presidente della BCE, Christine Lagarde, e dalle dinamiche globali. Mentre alcuni indici hanno mostrato segni di ripresa, altri hanno chiuso in ribasso, alimentando il clima di incertezza tra gli investitori.

La giornata si è aperta con cautela, tra le preoccupazioni per l’inflazione e le aspettative di stabilità a medio termine. Ma cosa si cela dietro queste oscillazioni? Quali settori hanno trainato i guadagni e quali, invece, sono stati penalizzati dalle incertezze economiche?

Le dichiarazioni della BCE al centro dell’attenzione

Le parole di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, hanno avuto un ruolo cruciale nella seduta. Durante un’intervista, Lagarde ha dichiarato che la zona euro è “molto vicina” al raggiungimento dell’obiettivo di inflazione a medio termine del 2%, pur sottolineando la necessità di vigilare sui rischi legati ai settori dei servizi e alle dinamiche salariali.

Le sue dichiarazioni hanno alimentato aspettative di stabilità monetaria, ma anche dubbi sull’effettiva capacità di contenere i rialzi dei prezzi in alcuni settori. Gli investitori, già in una fase di cautela dovuta all’incertezza globale, hanno reagito in modo misto, con alcune piazze in lieve rialzo e altre in ribasso.

Piazza Affari: un calo marginale per il FTSE Mib

A Milano, il FTSE Mib ha chiuso con un lieve calo dello 0,1%, attestandosi a quota 33.739,90. Nonostante il ribasso marginale, alcuni titoli hanno mostrato performance positive. Tra questi, spicca Amplifon, che ha registrato un incremento del 2,8%, grazie alla riduzione delle posizioni corte da parte di investitori istituzionali.

Anche Leonardo ha chiuso in positivo (+0,8%), beneficiando di un rinnovato interesse da parte del mercato dopo due sedute negative. Al contrario, Ferrari ha perso lo 0,8%, proseguendo il trend negativo, mentre Banca Popolare di Sondrio ha ceduto lo 0,9%, segnando la terza seduta consecutiva in ribasso.

Le performance degli altri mercati europei

La giornata è stata contrastante anche nel resto d’Europa. Il FTSE 100 di Londra ha chiuso in rialzo dello 0,2%, sostenuto dai guadagni nel settore energetico. A Parigi, il CAC 40 ha perso lo 0,1%, mentre il DAX 40 di Francoforte ha chiuso con un ribasso dello 0,2%.

Le differenze tra le piazze finanziarie riflettono la mancanza di una direzione univoca, influenzata da fattori locali e globali. I dati macroeconomici in arrivo nei prossimi giorni saranno determinanti per fornire indicazioni più chiare sul sentiment degli investitori.

I protagonisti sul segmento Mid-Cap

Sul segmento Mid-Cap, alcuni titoli si sono distinti per le loro performance. Comer Industries ha registrato un aumento del 6,0%, invertendo il trend negativo delle precedenti sedute. Iren, in crescita dell’1,8%, ha beneficiato dell’assegnazione del 100% della capacità offerta per il capacity market del 2026, un risultato che ha rafforzato la fiducia degli investitori nel settore.

Al contrario, Rai Way ha chiuso in calo dello 0,4%, nonostante le notizie di una potenziale fusione con EI Towers, che potrebbe creare sinergie significative nel lungo termine.

Uno sguardo al futuro: cosa aspettarsi nei prossimi giorni?

La prima seduta della settimana natalizia ha evidenziato un clima di incertezza, ma anche segnali di resilienza in alcuni settori chiave. Le dichiarazioni della BCE e i dati macroeconomici attesi nei prossimi giorni saranno fondamentali per delineare le prospettive a breve termine.

Gli investitori si preparano a una settimana breve, ma potenzialmente decisiva per chiudere l’anno con una visione più chiara delle dinamiche economiche globali. Saranno sufficienti le prossime giornate per dissipare le incertezze o il clima di cautela accompagnerà i mercati fino al nuovo anno?

