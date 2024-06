Come investire in ottica di un anno-Foto da pixabay.com

Ci sono momenti, come quelli attuali, dove regna l’indecisione e gli investitori spesso tendono a fare la cosa sbagliata. Spesso si è bombardati da notizie, dati economici contrastanti, avidità e paura. Qual è la migliore strategia per investire in ottica di un anno? Ecco cosa dice la storia.

Momento attuale

La BCE ha tagliato i tassi, oggi deciderà la FED. Sembra però che i tassi siano stati tagliati non perchè alle porte ci sia un rallentamento/recessione, bensì l'inflazione che è destinata a scendere ulteriormente.

Come regoalrsi? Ecco come la storia ci viene incontro

Di seguito discute la migliore strategia per investire in ottica di un anno operativa per investimenti con un orizzonte temporale di un anno, analizzando le performance storiche e i cicli di mercato.

Strategia Operativa di Base

Entrata e uscita annuale

la strategia più semplice consiste nell’entrare sul mercato all’inizio dell’anno e uscire alla fine. Dal 1929 al 2006, questa strategia ha avuto una performance media del 7.21% con una deviazione standard del 19.5%. La mediana è del 9.7%, e la probabilità di ottenere una performance positiva è del 67%.

Analisi del Ciclo Decennale

Anni favorevoli e sfavorevoli

Alcuni anni del ciclo decennale offrono rendimenti medi molto positivi nonostante l’alta volatilità. È sconsigliato investire long nei primi due anni, nel settimo e nel decimo anno del ciclo decennale.

Ciclo Presidenziale

Terzo anno del ciclo presidenziale: il miglior anno per investire è il terzo del ciclo presidenziale, con una performance media a due cifre e una probabilità del 90% di chiudere positivo.

Primi due anni del ciclo presidenziale: caratterizzati da alta volatilità e una probabilità del 55-60% di chiudere positivi.

Quarto anno del ciclo presidenziale: ha una bassa volatilità e una probabilità del 70% di chiudere positivo.

Combinazione dei Cicli

Evitare specifiche combinazioni: è sconsigliato investire nel secondo anno del ciclo decennale coincidente con il secondo anno del ciclo presidenziale (rendimento negativo tra -5% e 0%, probabilità del 50%).

Nel terzo anno del ciclo decennale coincidente con il primo anno del ciclo presidenziale (rendimento negativo tra -5% e 0%, probabilità del 67%).

Poi nel settimo anno del ciclo decennale coincidente con il primo anno del ciclo presidenziale (rendimento negativo di circa il 10%, probabilità del 75%).

Nel decimo anno del ciclo decennale (performance media negativa).

In sintesi, la scelta della strategia di investimento annuale può essere ottimizzata considerando i cicli decennali e presidenziali, evitando periodi storicamente sfavorevoli e sfruttando quelli più promettenti.

