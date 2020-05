Il web si sta concentrando su un tema ben preciso e il focus pare essere la gaffe della ministra Azzolina. Sui social infatti, non è passato inosservato il commento della ministra all’Istruzione. Lucia Azzolina , invitando i docenti a essere più attenti ai bisogni dei ragazzi, si è lasciata andare a una metafora un po’ particolare. Dopo un discorso sulla scuola e l’istruzione, ha infatti affermato che gli studenti non sono imbuti da riempire di conoscenze.

Ed ecco comparire i primi commenti sulla metafora poco riuscita della Azzolina, seguiti da ilarità e immagini spassose sul web.

I commenti sulle pagine social

In risposta, dopo la gaffe della deputata, gli utenti di tutti social si sono scatenati. Tweet, post, video e chi più ne ha più ne metta. Insomma, oggi la Azzolina pare essere sulla bocca di tutti.

Se c’è chi la difende, scomodando teorie e ipotesi, altri ormai hanno preso il via della beffa. Da accostamenti al personaggio Vulvia di Corrado Guizzanti alle immagini di imbuti accanto il volto della ministra. E non solo migliaia di utenti, ma anche personaggi dello spettacolo noti si sono uniti all’ironia del momento. Tra questi, Luca Bizzarri, che ha lanciato un tweet affermando che finché non vedrà il video, non crederà a questa gaffe. Insomma, un San Tommaso dei giorni nostri.

La gaffe della ministra Azzolina e poi corre ai ripari

La Azzolina, accortasi della figuraccia, ha tentato di spiegarsi meglio. Chiamando in causa l’imbuto di Norimberga, ha dimostrato che quella da lei usata è una metafora molto nota. E ha continuato, poi, a sottolineare i punti chiave del suo discorso. Ha voluto concentrare l’attenzione sui nuovi metodi di insegnamento da tenere a scuola e sull’importanza della figura degli insegnanti.

Ma, a quanto pare, la spiegazione non ha fatto altro che peggiorare la situazione della ministra. Se prima il web era in rivolta, ora è impazzito. E quindi ancora, tweet, video, immagini e quant’altro.

Insomma, purtroppo stavolta è stata la Azzolina a finire nell’occhio del mirino degli utenti, ma del resto, si sa, le gaffe fatte dai politici sono sempre materiale d’oro per l’ironia in rete!