La FED non farà paura ai mercati anzi potrebbe portare a questo movimento

Come scritto nelle scorse settimane, il minimo di ottobre è correlato al rally natalizio e poi a un’estensione rialzista fino alla prima decade di maggio. Il punto temporale dove attendere una correzione è fra la prima decade di gennaio e quella di marzo. Infatti, proprio in questo lasso di tempo, nelle serie storiche al 1898 ad oggi, si sono più volte formate spirali ribassiste anche rilevanti.

Cosa attendere domani dalla Banca centrale americana? La FED non farà paura ai mercati anzi. Non crediamo che ci possano essere scossoni al ribasso anzi, questo potrebbe essere il driver per far partire con ulteriore forza la fase rialzista in corso.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:55 del 14 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.466

Eurostoxx Future

4.145

Ftse Mib Future

26.555

S&P 500 Index

4.614,64.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 10 dicembre.



Qual è la nostra previsione per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì, dove è atteso il massimo settimanale. Probabilmente è in corso un’automodifica e il ritracciamento/fase laterale si attenderà fra mercoledì e giovedì.

I prezzi attesi per la settimana

Dax Future

area di minimo 15.430/15.601

area di massimo 16.056/16.345

Eurostoxx Future

area di minimo 4.170/4.238

area di massimo 4.290/4.378

Ftse Mib Future

area di minimo 26.600/26.805

area di massimo 27.555/27.900

S&P 500 Index

area di minimo 4.620/4.678

area di massimo 4.721/4.804.

La FED non farà paura ai mercati anzi potrebbe farli accelerare al rialzo

Di seguito la mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione.

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.369. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.144.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.177. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.076.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.625. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 26.030.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.710,30. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Posizione da mantenere per il trading multidays:

Long in corso dall’apertura del 13 dicembre.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di mercoledì?

Fase laterale per buona parte della giornata e poi accelerazione rialzista fino alla chiusura.