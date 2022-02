Come spiegato nei giorni scorsi dal nostro Ufficio Studi, la discesa dei mercati potrebbe continuare o fino al mese di marzo o addirittura fino a quello di giugno. Questa correzione rimane come più volte spiegato una straordinaria occasione di acquisto di medio lungo termine, come da strategia di investimento iniziata nel mese di gennaio dello scorso anno.

Cosa attendere nel breve termine? Il 10 febbraio, è scaduta una nostra data di setup mensile ed ha segnato un massimo relativo. La prossima data è collocata fra venerdì 18 e lunedì 21 febbraio. Anche in queste date si formerà un massimo relativo per poi continuare a scendere? Potrebbe essere, anzi dovrebbe verificarsi così.

Procederemo come al solito per gradi.

Alle ore 16:26 della giornata di contrattazione del 14 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.061

Eurostoxx Future

4.043

Ftse Mib Future

26.290

S&P 500 Index

4.398,23.

Il ribasso potrebbe essere ancora lungo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura dell’11 febbraio.



La discesa dei mercati potrebbe continuare per un ulteriore 10% e durare almeno un altro mese

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 15.288. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.731.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.173. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.250.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 27.030. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.325.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.527. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.401.

Quale posizione di trading mantenere in ottica multidays?

In corso Short su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib dall’apertura del 14 febbraio. Flat sui mercati americani

Cosa proiettare per la giornata di martedì?

Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.