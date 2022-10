La depressione di Marco Bellavia nella casa del GFV, il passato con Paola Barale

Negli anni Novanta conduce «Bim Bum Bam», il contenitore pomeridiano della Mediaset interamente dedicato ai bambini. Marco Bellavia che oggi ha 58 anni, è il belloccio delle reti che fanno capo al Gruppo Mediaset. Attore per diversi anni del telefilm «Love me Licia» nelle diverse edizioni e poi ancora in «Arriva Cristina», Bellavia conosce e vive un successo importante. A suon di centinaia di ragazzine che sostano fuori casa solo per vederlo. Poi tutto questo finisce e chiaramente la vita prende un’altra piega. Un nuovo stile, molto lontano dal successo strepitoso.

La manifestazione della patologia e il mancato sostegno degli inquilini

La depressione di Marco Bellavia viene fuori pubblicamente durante la partecipazione all’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Crisi di pianto e disperazione all’interno della dimora ed è difficile capire esattamente cosa e quali aspetti della sua vita concorrono all’implodere di tale patologia. Fatto sta che Bellavia abbandona la casa e, pare, sia soprattutto perché gli altri inquilini non riescono a dargli sostegno. Anzi nei suoi confronti pare ci sia un atteggiamento di generale fastidio e stizza al punto che molta della stampa parla di vero bullismo nei suoi confronti alla luce proprio del suo disagio psichico. Una pagina imbarazzante della televisione e del programma che, anche grazie a situazioni come questa, trionfa negli ascolti.

La depressione di Marco Bellavia, il figlio Filippo e la storia d’amore con la Barale

L’interprete di Steve nella serie dedicata a Licia (con Cristina D’Avena) sceglie di approdare alla «casa» per tentare una rivalsa. Provare cioè a rientrare nel Mondo della tv e dello spettacolo. Ma non ce la fa e se ne esce con la testa china. Il suo grande supporto è il figlio Filippo. Il ragazzo adolescente ha un rapporto sereno e confidenziale col padre e rappresenta il motivo della sua vita. Nel passato Bellavia è anche fidanzato di Paola Barale e con la conduttrice e showgirl vive tanti momenti per tre anni. All’epoca, la Barale affianca Mike Buongiorno ne «La ruota della fortuna». I due si conoscono e programmano pure il matrimonio che però non ci sarà mai perché Paola sposerà Gianni Sperti. Quel che rimane dell’esperienza in sé drammatica del GFV, è la mancanza di solidarietà da parte degli altri gieffini. Un cattivo esempio per il pubblico a casa.

