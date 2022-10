Canta per far sorridere la madre depressa, le curiosità di Nada

È il suo momento. Ancora una volta, a 68 anni la cantautrice della provincia di Livorno pubblica un nuovo album con una voce impeccabile. Sempre uguale e dal timbro singolare. E pensare che voleva fare tutt’altro. Le piaceva leggere, studiare e sognare. Ma non ne ha il tempo perché il successo le piomba addosso nel pieno del suo fantasticare progetti futuri e a soli 15 anni spopola con Ma che freddo fa. Un cult che ancora oggi regge e piace.

Il nome e l’origine dell’artista livornese

La ragazzina di provincia, acqua e sapone, da sempre vive e soffre la malattia della madre. Spesso depressa e molto malinconica, al punto da venire ricoverata più volte nel corso della vita. Poi la donna incontra una zingara spagnola che le predice il successo della figlia ma non accetta alcun compenso per tale “lettura” dei fatti. La zingara dirà: «nada, nada». Nulla, appunto. Da qui la scelta del nome.

Intanto la donna, con il suo fiuto materno che mai si sbaglia, già da tempo intuisce il talento della figlia e preme molto affinché la giovane Nada possa prendere consapevolezza del suo talento. Infatti più volte la stessa cantautrice rivela che proprio la figura materna preme molto e quasi per accontentarla accetta il consiglio. E canta per far sorridere la madre depressa perché pare proprio che solo al sentire la voce dell’allora giovinetta, la donna si senta meglio sebbene spesso sia in ospedale proprio per i suoi problemi psichici.

La carriera di cantante un tentativo per far gioire sua madre

L’allora ragazza pare, quando deve esibirsi, provi una forte tensione e apprensione che le porta il vomito nel dietro le quinte. Insomma, una sofferenza personale, quasi un tormento accompagna i primi passi dell’artista nel mondo dello spettacolo. Ma resiste e va avanti, anche perché nel frattempo la sua voce brilla nei diversi contesti. A scuola, in parrocchia. Appare a tutti chiaro ed evidente che c’è un dono che va svelato, condiviso e coltivato. E Nada va, abbraccia la sorte perché, (lo dirà spesso) le pare una scelta non tanto sua quanto della mamma. E, di riflesso, lei la accoglie, pur di donarle un motivo di gioia, seppur lieve a fronte della tristezza cronica.

Canta per far sorridere la madre depressa, Nada e la sua famiglia

Quel che non tutti sanno è che Nada è anche moglie e madre. Si sposa con Gerardo Manzoli, bassista dei Camaleonti e insieme hanno una figlia, Carlotta, che attualmente lavora come direzione di produzione nel cinema. Quel che ci risulta è che Nada e la sua famiglia attualmente vivono in una casa in campagna nella Maremma.

