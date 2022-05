La coincidenza del 9 maggio, perché la data è importante anche per l’Unione e cosa potrebbe comunicare Putin al Mondo

C’è attesa per la giornata del 9 maggio. La data per la Russia è fondamentale perché si tratta della giornata tradizionalmente dedicata alla parata militare in Piazza Rossa. Si tratta del festeggiamento di quella che i russi chiamano la vittoria della Grande Guerra Patriottica (cioè la Seconda Guerra Mondiale).

Qualche settimana fa tutto l’Occidente diceva e sperava che in tale giornata il Presidente russo potesse annunciare la fine della guerra. Ipotesi ad oggi molto improbabile. Tuttavia, secondo i rumors Putin certamente approfitterà per mostrare la potenza russa ai suoi cittadini. Necessità nuova per il vasto territorio, vista la resistenza ucraina e qualche attacco inferto all’esercito russo che non era nelle attese ottimiste della Russia. Ma l’occasione sarà seguita molto dall’intero pianeta perché ci si aspetta che il capo del Cremlino possa annunciare nuove mosse rispetto al conflitto che, secondo molti, sarebbe ad un punto di svolta.

Inteso che Putin ha chiarito non mollare la parte Sud dell’Ucraina, potrebbe dichiarare guerra totale al Paese che vuole entrare nell’UE in luogo di quella che finora ha chiamato «operazione militare speciale». Francamente cambierebbe il lessico e questo può valere per i cittadini russi che al netto della censura sovietica, potrebbero non sapere cosa sta accadendo in Ucraina. Per il resto del Mondo cambierebbe poco. A meno che al cambio di terminologia non corrisponda anche un cambio di strategia. E cioè un’intensificazione dei bombardamenti e un ampliamento del conflitto verso l’area Baltica.

La CECA

La coincidenza del 9 maggio vuole che anche per l’Europa è una data importante. Infatti si tratta della giornata nota come la Festa dell’Europa in ricordo della dichiarazione di Shuman. Si tratta della dichiarazione con la quale il 9 maggio 1950 fu annunciata la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Si trattò del primo tassello verso la nascita dell’Unione europea. Il tutto su iniziativa dei politici francesi Jean Monnet e Robert Schuman. Lo scopo era quella di gestire in comune il carbone e la siderurgia.

La coincidenza del 9 maggio, perché la data è importante anche per l'Unione e cosa potrebbe comunicare Putin al Mondo

Tornando a Mosca si vocifera che Putin possa far sfilare anche i prigionieri di guerra. I dati ufficiali comunicati dal Cremlino intanto rendono conto di 33 colonne di marcia. Sfileranno carri armati e sistemi di difesa aerea per un totale di 77 velivoli. Intanto Kiev teme che in corrispondenza della grande parata possa intensificarsi l’attacco. Infatti c’è massima allerta e il Ministro della Difesa ucraina ha chiesto attenzione massima rispetto al suono di sirene.

