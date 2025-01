Intesa Sanpaolo, svolta sui Mutui Green: non solo taglio dei tassi, se la zona climatica è fredda si spende di meno

Intesa Sanpaolo ha messo in campo un nuovo prodotto finanziario che potrebbe rivoluzionare in positivo il comparto dei mutui per la casa. Già oggi, con il taglio dei tassi effettuato dalla BCE, le famiglie possono contare su costi minori, ma la banca promette ulteriori sconti.

Mentre la BCE ha tagliato di 25 punti percentuale i tassi, che potrebbero scendere ancora da qui all’estate, Intesa Sanpaolo amplia l’offerta dei cosiddetti Mutui Green. Si tratta di un’interessante novità per chi desidera acquistare una casa o ristrutturarla e renderla più efficiente dal punto di vista energetico.

Mutui Green destinati a diventare ancora più convenienti

Il Gruppo Intesa è oggi uno dei più importanti a livello italiano ed europeo; nel Bel Paese conta più di 13 milioni di clienti ed eroga il 20% dei prestiti immobiliari. Grazie all’introduzione di nuovi parametri nel considerare una casa “green”, la banca offrirà anche soluzioni finanziarie più convenienti e soprattutto ad una maggiore platea di abitazioni.

Tutto nasce dalla consapevolezza che un immobile può offrire performance energetiche diverse in base a vari parametri, rea cui la fascia climatica. Come sappiamo, il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. ha diviso l’Italia in 6 zone, in modo da fornire uno strumento utile a migliorare l’efficienza energetica degli immobili. A seconda della fascia, infatti, viene anche regolato l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento, con orari e limitazioni, o al contrario senza alcuna restrizione nella zona più fredda.

Come funziona il nuovo Mutuo Green di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha “fatto suoi” questi parametri e oggi offre mutui che permettono di ottenere corposi sconti anche in relazione alla zona climatica dove sorge l’immobile oggetto del finanziamento.

Come ha dichiarato Guido Bertolino, responsabile business development di Mutui Supermarket, “Da dicembre, Intesa Sanpaolo ha introdotto un’importante novità. Si punta a premiare gli immobili più efficienti presenti in un dato territorio omogeneo per classi climatiche“. Sono tre i punti che la banca prende in esame per offrire il prodotto migliore: l’Indice di prestazione Energetica, l’anno di costruzione dell’immobile e l’area geografica tra le 6 zone climatiche esistenti. Dunque anche un immobile di Classe D o E, costruita molti decenni fa e che si trova in una zona dove fa molto freddo, potrà rientrare nell’offerta di finanziamento green.

Di fatto, molte più case potrebbero rientrare nell’erogazione di un mutuo green, con la possibilità di risparmio che va ad aggiungersi a quella del taglio dei tassi. Al momento Intesa Sanpaolo sta studiando come proporre questo nuovo tipo di finanziamento, e forse l’idea sarà presa a modello anche da altre banche.