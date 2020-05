Quali strategie si possono adottare per abbassare il reddito ISEE e beneficiare di alcune agevolazioni? Dichiarare nullatenente un componente del nucleo familiare quali vantaggi offre sul calcolo del reddito ISEE? Di seguito vi forniamo una strategia del tutto legale per ridurre l’importo del reddito ISEE ed avvantaggiarsi di alcune agevolazioni e sussidi.

Come funziona per il reddito ISEE e le soglie previste?

Quando si fa riferimento al reddito ISEE, si intende ottenere un valore utile alla richiesta di alcuni benefici previsti dal Governo in ragione del reddito familiare.

La sigla ISEE è l’acronimo di Indicatore della situazione Economica Equivalente. Tale valore serve ad individuare la posizione economica di un nucleo familiare e a stabilire il diritto o meno alle agevolazioni e sussidi previsti.

Chiunque intenda richiedere il Reddito di Cittadinanza, una riduzione sulle tasse universitarie o sul pagamento delle bollette, ha bisogno dell’indicatore ISEE.

Esistono diverse strategie per abbassare tale valore come indicato qui. Una che analizzeremo nello specifico riguarda la possibilità di dichiarasi nullatenente per abbassare il reddito ISEE.

Una strategia per abbassare il reddito ISEE

Inserire un nullatenente nello stato di famiglia per abbassare il reddito ISEE è possibile? Alla realizzazione dell’Indicatore concorrono tutte le fonti di reddito del nucleo familiare. Se, però, all’interno del nucleo, un convivente si dichiara nullatenente, allora il valore dell’Indicatore diminuisce. Come fare allora? La regola che prevede l’inserimento di un nullatenente nello stato di famiglia prevede un vincolo: non ci devono essere legami parentali tra i conviventi.

Questa è una strategia che possono adottare coloro che convivono nello stesso nucleo familiare ma che non hanno una effettiva parentela. Pertanto, la regola non vale per genitori e figli o per coniugi.

In buona sostanza, se la persona convivente risulta nullatenente, includendola nel proprio nucleo familiare, si abbassa il reddito l’ISEE. Al contrario, si possono richiedere due stati di famiglia distinti nel caso si intenda abbassare la soglia ISEE e non cumularla con quella del convivente.

Ecco perché inserire un nullatenente nello stato di famiglia per abbassare il reddito ISEE a volte risulta conveniente.