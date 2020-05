Per gli appassionati, lo stop al calcio a causa dell’emergenza Covid è stato un duro colpo. Non sapere quando ricominciano le partite di calcio e attendere di rivedere la propria squadra del cuore, per un tifoso, è una vera e propria sofferenza. Ma ecco la buona notizia: è arrivato il via libera del governo per la ripresa del campionato di Serie A. Calendari, date e orari delle partite sono di nuovo decisi. A metà giugno si ripartirà con le semifinali di Coppa Italia.

Un brusco stop

Il freno al calcio da parte del governo aveva buttato a terra il morale di molti. Non solo in Italia, ma anche all’estero. La stampa delle altre nazioni, infatti, aveva riportato sui titoli di giornale la notizia. Uno sconcerto generale, ma anche un’azione necessaria per assicurare la salute di tutti i giocatori e i tecnici.

Le partite a porte chiuse non avevano funzionato. La mancanza del calore delle curve e il rischio corso dai giocatori avevano portato alla decisione di chiudere il campionato fino a data da destinarsi.

Ma pare proprio che ora, questa data, ci sia.

Quando ricominciano le partite di calcio?

Le partite di caldo ricominciano. Quando? Il 13-14 giugno con le semifinali di Coppa Italia. Si sfideranno le 4 squadre rimaste nel girone: Napoli-Inter e Juventus-Milan. La finale è in programma per il 17 giugno.

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora comunica anche la data di inizio della Serie A: il 20 giugno le squadre italiane scenderanno di nuovo in campo. 3 partite a settimane, per assicurare alla Serie A di proseguire in modo regolare fino al 26 luglio

Una notizia che non può che rallegrare il cuore e riempire di gioia i grandi appassionati che, alla loro squadra, hanno dedicato “anima e core”. Una ripresa che si attendeva da tanto, dopo mesi di domeniche senza grida, fischi, cori e inni. Un grande passo avanti anche per l’Italia che sta cercando, in tutti i modi, di riprendersi in mano quella normalità cui ha dovuto rinunciare. E quindi, che dire: si torna in campo, e che vinca il migliore!