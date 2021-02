Con l’emergenza Covid 19 è emerso un bisogno di medici e personale nel sistema sanitario italiano. In questo periodo ci sono molte assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato per varie figure di personale sanitario.

INAIL assume a tempo indeterminato 202 dirigenti in ambito sanitario. Vediamo assieme i termini delle domande e i requisiti richiesti.

Bando dedicato ai medici

Il 5 febbraio scade il termine per presentare le domande di partecipazione al concorso pubblico per assumere 202 dirigenti medici di primo livello nell’area legale di INAIL. Le assunzioni previste saranno a tempo indeterminato.

Il concorso sarà formato da una prova scritta, una prova pratica che prevede un esame clinico e una compilazione di relazione ed una prova orale. Chi passerà le selezioni potrà firmare un contratto a tempo indeterminato con l’Istituto Nazionale per la Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Per partecipare alle selezioni è necessario essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia, essere iscritti all’Ordine dei medici e avere un diploma di specializzazione in medicina legale o affine. È inoltre necessario avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o avere un permesso soggiorno permanente. Occorre godere dei diritti civili e politici, ed avere l’idoneità fisica e non aver riportato condanne penali.

Per candidarsi è necessario compilare e inviare la domanda via telematica utilizzando il formulario presente sul sito INAIL, entro il 5 febbraio 2021.

Se si è interessati e si hanno i requisiti richiesti, consigliamo di leggere le istruzioni sul sito dell’ente e di fare la richiesta di partecipazione al concorso.