I dati di ribasso della pandemia fanno ben sperare. Allora, con una grande speranza e aspettative nei dati in miglioramento, ci chiederemo: “ il Covid sta finendo?”. Ebbene, i numeri sono i seguenti: i nuovi contagi solo 7.925, come da bollettino del Ministero della Salute. Quindi, da metà ottobre, si tratta del numero più basso di infezioni registrate in 24 ore. Tutto ciò, a fronte di un numero di tamponi molto più elevato, quindi si tratta anche di dati più attendibili.

Tuttavia, nonostante questo progresso in termini di diffusione del virus, i decessi sono ancora troppi: ben 329, rispetto ai 237 dell’altro ieri. Il tutto, con un numero complessivo di morti, da inizio pandemia, pari a 88.845. Negli ultimi giorni, inoltre, sono solo due le Regioni in cui non si è contato neppure un morto e sono la Basilicata e la Provincia autonoma di Bolzano. La prima, tra l’altro è l’unica in Italia, che presenta i requisiti per diventare zona bianca.

Meno infezioni ma troppi decessi e degenze

Quindi, proseguendo nell’argomento e cercando di rispondere alla domanda sul “se il Covid stia finendo”, certamente risponderemo in senso negativo. Infatti, nonostante i dati positivi su indicati, rimane ancora alta l’allerta. Il tutto, sia per la questione decessi che per il numero delle degenze, che sono ancora 20.260, aumentate, cioè di 164 unità. Insomma, per dare un quadro più esemplificativo della situazione, dobbiamo dire che: tra morti, guariti e infetti riscontrati, l’Italia ha superati i 2 milioni e mezzo di casi. Una grande sfida e sconfitta contro il virus, potremmo dire! Tuttavia, ad oggi, progressi ce ne sono stati, in quanto il numero dei guariti è aumentato quasi del doppio.

Non a caso, per fare dei numeri, nelle ultime ore, sono circa 13.975 le persone che hanno superato positivamente l’infezione. Insomma, la situazione è quella indicata, ossia: quasi la metà dei positivi e un Rt in ribasso ma ancora un virus attivo e da combattere!