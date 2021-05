Come gli appassionati di giardinaggio ben sapranno non esiste un periodo preciso per iniziare a coltivare un orto casalingo. Certo, esistono dei mesi specifici per iniziare a piantare alcune specie piuttosto che altre, ma con le giuste accortezze e i corretti strumenti anche in pieno inverno si può portare avanti questa passione. Motivo per il quale, soprattutto in quest’ultimo anno dove curare l’orto ha rappresentato uno dei pochi hobby ancora concessi, ad oggi tantissime persone si ritrovano un giardino florido e rigoglioso.

I soliti disturbatori

Quindi chiunque nei mesi precedenti abbia svolto un lavoro intenso, ma anche chi ha cominciato poco tempo fa, di certo non ha la minima intenzione di vedere andare tutto in fumo. Soprattutto adesso che, con le belle giornate, ci si può godere ancora più di prima lo spazio esterno a disposizione. Per evitare che ciò accada è ovviamente necessario prevenire la comparsa dei soliti disturbatori delle piante. O, in casi d’emergenza, sconfiggerli immediatamente. Ecco come fare. Infatti in pochi sanno che è possibile combattere questo nemico dell’orto spargendo le bucce di una patata nei vasi.

Addio vermi

Che le bucce di patata e banana, nonché le scorze degli agrumi, fossero efficaci in diverse situazioni non è di certo una novità. Oltre però a tutti i rimedi che magari in molti conoscono, ci si potrebbe stupire dallo scoprire che la buccia, in particolare quella di patata, si rivela ottima per sconfiggere un disturbatore in particolare. Ecco quale. Difatti in pochi sanno che è possibile combattere questo nemico dell’orto spargendo le bucce di una patata nei vasi.

Ovvero i fastidiosissimi vermi. In particolare quelli che abitano solitamente i vasi delle piante appunto, strisciando all’interno del terriccio. Sembra infatti che questi animali siano fortemente attirati dalle bucce del tubero. Di conseguenza questa parte della patata fungerà come esca, permettendo innanzitutto di capire se ci siano vermi o meno. E di agire di conseguenza nel caso se ne trovassero alcuni esemplari. Salvando così le piante e, quindi, l’orto in generale.