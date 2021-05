Non c’è niente di più bello che fare una colazione gustosa e rilassante. Se in settimana siamo spesso presi dalla frenesia del lavoro, nel week end vogliamo rallentare i tempi senza rinunciare alla bontà.

Oggi per fortuna è possibile godersi una colazione come quella del bar direttamente a casa. Il tutto per pochissimo euro! Scopriamo insieme questo piccolissimo ed economico strumento non deve mancare nelle nostre cucine perché oltre a essere utile ci farà risparmiare denaro.

Cappuccini a regola d’arte

È difficile trovare qualcuno che non ami il cappuccino. Molti però pensano che questa bevanda calda sia reperibile solo al bar. Niente di più falso! Oggigiorno possiamo infatti preparare cappuccini a regola d’arte anche a casa nostra. Il segreto sta nella schiuma! Anche se non abbiamo macchinette apposite, per pochi euro possiamo ottenere una schiuma morbida e setosa.

Come? Acquistando uno sbattitore per latte! Questo piccolissimo ed economico strumento non deve mancare nelle nostre cucine perché oltre a essere utile ci farà risparmiare denaro.

Uno strumento utilissimo

Lo sbattitore per latte è uno strumento molto piccolo a forma di bacchetta. Funziona a batterie e una sua estremità è munita dello sbattitore vero e proprio. Immergendo questa nel latte e azionando lo sbattitore otterremo una schiuma perfetta in pochi secondi. Gli sbattitori costano pochissimo e giorno dopo giorno ci permetteranno di risparmiare denaro perché non ci sarà più bisogno di andare al bar! Non solo, con un po’ di fantasia gli sbattitori per il latte possono essere usati anche per altre preparazioni.

Sono infatti perfetti per mescolare e creare schiuma nei liquidi. Ma non solo! Vogliamo montare a neve le uova e non abbiamo uno sbattiuova? Con un po’ di pazienza possiamo montare gli albumi utilizzando lo sbattitore per il latte. Bisogna però fare attenzione a non sforzare il motore di questo piccolo elettrodomestico. Gli albumi sono infatti più viscosi del latte.