Nel 2021, Google Chrome risulta ancora il browser più utilizzato al mondo, con l’80,7% delle preferenze. Prevale in modo schiacciante sulla concorrenza. Per carpire al meglio il divario, si pensi che Firefox totalizza solamente il 6,1% delle preferenze ed è il secondo browser più utilizzato al mondo. Ciò nonostante, una percentuale infinitamente minore di utenti è a conoscenza di questo strumento di Google Chrome, che può rivelarsi molto importante per la sicurezza dei propri account online.

Nel tentativo di proteggere la sicurezza dei suoi utenti, Google ha rilasciato un nuovo strumento di nome Password Checkup per il browser Chrome. La sua implementazione non è una novità, in quanto risalente al 22 ottobre 2019. Con la differenza che all’inizio era un’estensione scaricabile, mentre dal 31 agosto 2020 il servizio di controllo password è stato integrato nel browser. Nonostante ciò, ancora in pochi conoscono questo strumento di Google Chrome, che può rivelarsi molto importante per la sicurezza dei propri account online.

Accedendo a questo indirizzo e inserendo i propri dati di accesso Google è possibile verificare se le password salvate nel suo gestore siano state compromesse e cioè se siano state esposte in un database online accessibile a tutti.

I data breach e il problema della sicurezza informatica

Ciò potrebbe essere avvenuto nell’ambito di un data breach (un furto di dati informatici) ai danni una piattaforma online cui si era o si è iscritti. Proprio come i due che Google+ ha dovuto affrontare a marzo e dicembre del 2018. O a quello che Linkedin ha subito nel 2012, grazie al quale gli hacker si appropriarono persino della password che Mark Zuckerberg utilizzava anche sui suoi account Pinterest e Twitter. Il CEO di Facebook ha commesso un errore da cui si può trarre un importante insegnamento: mai utilizzare la stessa password per più account.

La funzione di Password Checkup è simile a quella esercitata dal noto sito HaveIBeenPwned, grazie al quale è possibile scoprire se delle e-mail o dei numero di telefono abbiano subito una violazione di dati.

