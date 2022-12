In pensione con soli 5 anni di contributi e 57 anni: la regola per chi si occupa della casa

Il nostro legislatore tutela il lavoro domestico non solo con la polizza casalinghe ma istituendo anche il Fondo casalinghe/casalinghi. Con l’iscrizione al Fondo e il versamento di contributi per almeno 5 anni di contributi, si potrà andare in pensione a soli 57 anni. Ecco di seguito come fare e quanto pagare.

Sono tante le donne e gli uomini che scelgono come lavoro quello di curare la casa e i componenti del nucleo familiare. Il lavoro di casalinga non è un lavoro per nulla semplice, anzi a volte è totalmente assorbente con non pochi rischi. I lavori domestici infatti sono le principali cause di cadute, ustioni, tagli, intossicazioni che talvolta possono determinare un’invalidità permanente o addirittura la morte. Per questo il legislatore pone a carico delle casalinghe/casalinghi che si occupano dell’ambiente domestico, l’obbligo dell’assicurazione INAIL. Grazie alla polizza casalinghe, in caso d’infortunio la vittima può ottenere a seconda della percentuale d’invalidità un’indennità o una rendita. Peraltro i titolari di rendita che necessitano di cura e assistenza continua possono beneficiare anche di un assegno mensile di oltre 570 euro. Oltre alle casalinghe devono stipulare la polizza anche gli studenti che si occupano della cura dell’ambiente domestico, in maniera abituale ed esclusiva.

In pensione con soli 5 anni di contributi per chi si occupa della casa iscrivendosi a questo Fondo

Il nostro legislatore ha istituito anche un fondo di previdenza per coloro che svolgono un lavoro di cura non retribuito e derivate da responsabilità familiari. Si tratta del Fondo Casalinghe e Casalinghi al quale possono iscriversi le persone di età compresa fra i 16 e i 65 anni, come previsto dalle norme sull’avviamento al lavoro. Inoltre le persone d’età compresa fra 18-65 anni che si occupano dell’ambiente domestico e della famiglia senza subordinazione e gratuitamente deve iscriversi all’INAIL.

L’iscrizione al Fondo è consentita purché l’interessato non svolga attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale debba iscriversi ad altro ente o cassa previdenziale. Inoltre il richiedente non dovrà essere titolare di altra pensione diretta. Con questo Fondo chi si occupa della casa potrà andare in pensione con soli 5 anni di versamenti contributivi a 57 anni. Tuttavia è necessario che l’importo maturato sia superiore a 1,2 volte l’assegno sociale. Altrimenti, qualora non raggiunga il trattamento minimo, ovvero l’importo dell’assegno sociale aumentato del 20%, dovrà aspettare il raggiungimento dei 65 anni d’età.

Come iscriversi al Fondo

Qualora si sia in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Fondo, la domanda dovrà presentarsi compilando l’apposito modello online sul portale web dell’Istituto. Al termine dell’operazione potrà stamparsi la ricevuta. In alternativa l’interessato potrà presentare la richiesta mediante Patronati o chiamando il Contact center. Una volta accettata la domanda di iscrizione al Fondo, il contribuente riceve la lettera di avvenuta iscrizione con il Codice Fondo.

Il versamento potrà effettuarsi dal Portale dei Pagamenti, utilizzando la nuova sezione denominata “Fondo Casalinghe e Casalinghi”. Vi si potrà accedere con le proprie credenziali o con il codice fiscale e il Codice Fondo. In caso di esito negativo, l’INPS invierà la comunicazione di rigetto con lettera racc.ta A/R. L’importo del versamento parte da un minimo di euro 25,82. Si ricorda infine che i contributi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile IRPEF del dichiarante e per i familiari a carico.