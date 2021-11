Molti di noi abbiamo cantine e armadi pieni di vecchi oggetti ereditati dai nostri nonni. C’è chi possiede attrezzi, soprammobili, abiti e libri. C’è chi possiede vini, quadri, gioielli e così via. In certi casi si tratta di oggetti privi di valore ma spesso, invece, sono oggetti quotati sul mercato dell’usato.

Tutti noi sicuramente possediamo alcuni oggetti che hanno grande valore nelle aste e nei mercatini del vintage e non lo sappiamo. Oggi parleremo di profumi e vedremo perché in molti hanno questi rari profumi in casa e non sanno che potrebbero valere una fortuna.

Come capire quanto valgono

È importantissimo iniziare spiegando cosa rappresenta il profumo nel mercato del lusso. Questo oggetto ha conosciuto la nascita di un vero e proprio culto negli ultimi anni ed è uno degli accessori più apprezzati e valorizzati.

Parallelamente all’interesse per i profumi e le essenze che spesso sono molto costose, si è sviluppata una rete di appassionati ed esperti compratori che cercano essenze di nicchia e rare da trovare sui mercatini online e le applicazioni di compravendita.

Molto spesso in passato i profumi delle grandi case avevano una formulazione diverse da quella odierna. Secondo molti questa formulazione, in alcuni casi, era più intensa e persistente oltre ad avere note che poi sono scomparse.

In molti hanno questi rari profumi in casa e non sanno che potrebbero valere una fortuna

Per questo motivo migliaia di appassionati da tutto il Mondo sono alla ricerca di quei profumi ormai fuori commercio e sono disposti a pagare molto per averli.

Per esempio, un profumo come Opium di Yves Saint Laurent ora è in vendita con una ricetta completamente riformulata: chi possiede la prima versione messa in vendita possiede un tesoro quotato diverse centinaia di euro.

Un altro motivo per cui i profumi antichi sono così quotati sono le confezioni. In passato le boccette erano realizzate in maniera semi artigianale ed erano spesso vistose ed appariscenti. Con la diffusione dei profumi si sono create boccette più semplici e quelle vecchie hanno acquistato grande interesse. Se possediamo confezioni di Chanel n°5 appartenente a qualche nonna probabilmente questa vale centinaia di euro.

Per scoprire il valore delle boccette di profumo consigliamo di verificare prima nei forum di appassionati e poi di verificare sulle piattaforme di compravendita di oggetti usati, come Depop e Vinted. Se il profumo che scopriamo di avere vale, potremo racimolare un piccolo tesoro.

