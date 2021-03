Tra tutte le curiosità che ci poniamo tutti i giorni sicuramente ci saremo già chiesti se siamo intelligenti oppure no. Questa domanda è tutt’altro che ingenua e non è impossibile rispondervi.

Esistono modi per misurare l’intelligenza, oggi vedremo in che modo possiamo capire se siamo più intelligenti delle altre persone.

Test oggettivi

La cosa incredibile che molti non sanno è che l’intelligenza può essere misurata, come qualsiasi parametro fisico. Così come possiamo misurare il peso, l’altezza e la pressione sanguigna possiamo anche misurare l’intelligenza, almeno una delle tante che caratterizzano il nostro cervello.

Secondo le più moderne teorie psicologiche infatti ognuno di noi ha diverse intelligenze, e una di queste è quella logico-matematica.

Se abbiamo la curiosità di quantificare la nostra intelligenza logica possiamo pensare di sottoporci ad un test del quoziente intellettivo. In teoria questi test andrebbero fatti sotto il controllo di uno psicologo, ma online troviamo alcuni test effettuabili.

Come abbiamo già detto la nostra mente ha diverse abilità e diverse intelligenze, quindi qualunque sia il risultato del test non sarà sufficiente a definire la complessità della nostra intelligenza. Il QI è solo uno dei tanti modi di misurarla.

In che modo possiamo capire se siamo più intelligenti delle altre persone

Se faremo il test del quoziente intellettivo potremo renderci se siamo più intelligenti della maggior parte delle persone. Se facciamo parte di questa minoranza entriamo a far parte delle persone cosiddette plusdotate. Esiste addirittura una associazione che si occupa di riunire queste persone: il Mensa.

Se invece risulteremo nella norma non dobbiamo disperare: siamo comunque persone uniche ed inimitabili.

Se invece ci interessa la questione dell’intelligenza possiamo usare piccoli trucchi per svilupparla ed allenarla. Molti sostengono che il gioco degli scacchi possa aumentare l’intelligenza. Non si sa se è vero, ma nel dubbio possiamo iniziare a giocare a questo appassionante gioco.