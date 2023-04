Illimity Bank vola sul Ftse Mib: potrebbe essere arrivato il momento dell’inversione rialzista?

Dopo Banca MPS, le azioni della banca guidata da Corrado Passera sono state le peggiori nel corso dell’ultimo anno. Adesso, però, Illimity Bank vola sul Ftse Mib. Inversione in arrivo o semplice rimbalzo prima di una nuova accelerazione al ribasso?

I motivi per comprare e non comprare questo titolo

In un precedente articolo abbiamo mostrato come Illimity Bank sia uno dei 10 titoli con rapporto prezzo su utile più basso di tutto il Ftse Mib con società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro. Oggi, quindi, ci concentreremo su altri aspetti.

Secondo le previsioni degli analisti , la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: +65% entro il 2025.

Le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi, quindi, sono un’importante risorsa per chi punta sul rialzo del titolo. Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio degli analisti è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento. Allo stato attuale, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

Un aspetto interessante, poi, è quello legato alla convergenza degli analisti sui futuri ricavi dell’azienda. La visibilità sulle future attività del gruppo, quindi, è eccellente. Gli analisti del settore hanno opinioni convergenti.

Per quel che riguarda il dividendo, il rendimento di quello offerto da Illimity Bank è pari a circa il 3%.

Tra gli aspetti negativi c’è il fatto che durante l’ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni del fatturato.

Le previsioni di fatturato degli analisti che si occupano della società sono state recentemente riviste al ribasso. Negli ultimi quattro mesi, poi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il caso è stato ampiamente rivisto al ribasso così come il consensus degli analisti.

Illimity Bank vola sul Ftse Mib: potrebbe essere arrivato il momento dell’inversione rialzista? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 12 aprile in rialzo dell’1,74% rispetto alla seduta precedente a quota 6,155 €.

Per la prima volta da mesi a questa parte il titolo ha acquisito una forza relativa maggiore rispetto a quella del Ftse Mib. D’altra parte il movimento rialzista in corso sta acquistando sempre maggiore forza visto anche il superamento della forte resistenza in area 6,325 €. A questo punto potrebbe essere molto probabile il raggiungimento dell’obiettivo in area 6,8 €.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 6,325 € potrebbe fare accantonare lo scenario rialzista e fare invertire al ribasso la tendenza in corso.

Articoli che potrebbero interessarti

Ora i mercati azionari potrebbero correre fino al mese di agosto: ecco i motivi

Adesso i rendimenti eccezionali di questi titoli di Stato possono ulteriormente salire grazie a questo stratagemma