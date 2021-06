Le surfinie sono bellissime piante che rendono i nostri balconi e terrazze colorati e meravigliosi.

Formano delle splendide cascate con tantissime campanelle che potrebbero fiorire fino al mese di ottobre.

In questo articolo spieghiamo il trucco per avere in fiore fino ad ottobre le surfinie, piante dalle campanelle colorate.

Conoscere questi semplici trucchi ci permette di avere queste piante sempre rigogliose e senza parassiti che potrebbero compromettere la loro durata.

Ecco il trucco per avere in fiore fino ad ottobre le surfinie, piante dalle campanelle colorate

Le surfinie richiedono tanta acqua ed un buon fertilizzante per piante da fiore.

Durante l’estate con l’alzarsi delle temperature è opportuno usare delle fioriere con una riserva d’acqua, per evitare che la pianta subisca un colpo di calore che potrebbe esserle fatale.

Poiché è una pianta molto produttiva ha bisogno di concime liquido, una volta a settimana. Sono piante che crescono velocemente e producono fiori di continuo, per questo il concime apporta i nutrienti di cui la pianta ha bisogno,

L’uso di vasi capienti permette una buona umidità del terreno che dovrà essere integrato con un bel po’ di stalattico.

Sul fondo del vaso stendere uno strato di circa 2 centimetri di argilla espansa che permetterà un buon drenaggio.

Poiché a luglio la crescita potrebbe subire una battuta d’arresto con pochi fiori solo in cima ai rami spogliati all’interno, il trucco per farle riprendere è tagliare i rami a circa due terzi. Dopo due settimane questi si allungheranno e la produzione dei fiori si prolungherà fino ad ottobre.

I pericoli

Le surfinie potrebbero essere attaccate dal ragnetto rosso, invisibile ma che danneggia inesorabilmente i rami seccandoli. In questo caso ci sono due soluzioni: quella di non bagnare i rami quando la innaffiamo e usare un acaricida.

Lo stesso procedimento deve avvenire se abbiamo a che fare con gli afidi.