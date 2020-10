Con l’arrivo dell’inverno, siamo tutti pronti con i sistemi di riscaldamento e se si vuol stare al caldo, sappiamo che si deve far fronte ad una bella spesa economica, indipendentemente dal sistema che utilizziamo per riscaldare la casa. La maggior parte di noi utilizza il termosifone.

Capita molto spesso, di notare che i termosifoni non riescono a riscaldare abbastanza l’ambiente, perché gran parte del calore viene disperso dalle pareti esterne, a discapito del calore e del consumo del gas.

Cosa si può fare per risolvere questa situazione?

Cosa fare oltre ad ottimizzare la resa dei caloriferi facendo sfiatare le valvole periodicamente ed evitare di coprirli con tende o rivestimenti? Esiste il trucco del pannello di carta stagnola per riscaldare la casa e consumare meno con i termosifoni.

L’installazione di un pannello di carta stagnola o pannelli termoriflettenti, serve solo se i termosifoni sono appoggiati a pareti esterne (perimetrali). I pannelli termoriflettenti sono in commercio e ce ne sono di tutti i tipi.

Ecco il trucco del pannello di carta stagnola per riscaldare la casa

Per ottimizzare la resa dei termosifoni, si possono posizionare fogli isolanti sul retro del riscaldamento per riflettere il calore. Sono fogli composti di polietilene, rivestiti di alluminio, che sistemati dietro il radiatore, fanno in modo che l’aria calda non venga a contatto con il muro perimetrale freddo e si disperda.

Questo procedimento, garantisce un risparmio di circa il 35 per cento sulle spese di riscaldamento.

Come fabbricare da soli un pannello termoriflettente

Occorre acquistare un pannello isolante e consigliamo il polistirolo, perché è più facile da reperire.

Per la parte riflettente, basta procurarsi un foglio di alluminio. Procedere ad incollare i due materiali con la colla per espansi, venduta in genere nei negozi di carte da parati.

Una volta realizzato, basta posizionarlo sul retro del termosifone, facendo attenzione a porre la parte riflettente, in direzione della stanza e la parte isolante verso il muro.