Ogni mese, secondo l’oroscopo, ci sono vincitori e sconfitti. Alcuni segni passeranno delle settimane di allegria e di fortuna, mentre altri si troveranno a fare i conti con tanti guai.

Questi alti e bassi di fortuna sarebbero dovuti soprattutto ai movimenti degli astri. Come vedremo, anche marzo non fa eccezione. Il Toro sarà un grande vincitore di marzo, però ci sarà un altro segno che, sotto la guida di Venere, passerà un mese a dir poco grandioso.

I due segni che passeranno un mese all’insegna della fortuna

Come abbiamo detto, il segno che può rallegrarsi forse più di tutti è il Toro. La ragione è da ricercarsi nel pianeta Venere, che durante le scorse settimane ha interferito con gli obiettivi che si era posto il Toro. Probabilmente questo segno aveva tanti buoni propositi per il 2022 e Venere gli ha reso quasi impossibile seguirli con disciplina. Ogni obiettivo che si è posto il Toro, più che un target raggiungibile, sembrava un sogno lontano. Le difficoltà arrivavano soprattutto dal punto di vista relazionale, perché Venere ha soprattutto impatto su queste.

Il Toro ha quindi passato un momento difficile, ma ora l’amore e le relazioni torneranno a dare tante soddisfazioni. Inizio di nuove relazioni, vita sociale più soddisfacente: tutto andrà a gonfie vele per questo segno fortunatissimo a marzo.

Il Toro sarà un grande vincitore di marzo ma anche un altro segno avrà un mese favoloso grazie a Venere

Il segno che avrà una fortuna comparabile a quella del Toro è l’Acquario. Anche qui, è Venere che gli ha messo i bastoni fra le ruote nelle scorse settimane. L’Acquario si è sentito bloccato, incapace di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni verso gli altri. Si è sentito isolato e questo l’ha rattristato molto. Sembrava davvero non ci fosse via d’uscita.

Fortunatamente, le cose stanno per cambiare, perché Venere tornerà a far girare tutto per il verso giusto. Accenderà la passione dell’Acquario, rendendolo un amante formidabile. Gli permetterà di esprimersi al meglio, rendendolo benvoluto da amici e famiglia. La solitudine delle scorse settimane sarà solo un lontano ricordo e lascerà il posto a felicità ed amore.

