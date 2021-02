Purtroppo nel mondo imperversano ancora fame e povertà. Spesso proviamo pena per i bambini nati in luoghi in cui imperversano guerre e carestie. Non sappiamo però come comportarci e come agire per poterli aiutare. Per fortuna anche noi possiamo dare una mano ai bambini più svantaggiati. Ecco il semplice metodo per salvare la vita di un bambino con pochi euro.

Un supporto importante

Fortunatamente sono molte le organizzazioni, Ong e Onlus che si mobilitano per aiutare i bambini in difficoltà. Questi gruppi però spesso hanno bisogno anche del nostro supporto. Una soluzione che permette di sostenere un bambino è l’adozione a distanza. Attenzione però. Il termine adozione non deve confonderci. Non si tratta infatti di una vera adozione legale. I bambini supportati hanno spesso genitori in vita e continuano ad abitare nel loro Paese natale. Il termine adozione viene usato per indicare un supporto diretto verso un bambino. Quando si inizia un’adozione a distanza ci viene infatti assegnato un bambino. Scopriremo qualcosa su di lui o lei e riceveremo comunicazioni costanti da parte sua. Queste saranno sotto forma di lettere, foto, disegni e molto altro. Potremo anche noi inviare lettere, regali e informazioni personali e perfino andare a trovare il bambino. Ma come procedere se si vuole fare un’adozione a distanza?

Come adottare a distanza

Il semplice metodo per salvare la vita di un bambino con pochi euro può fare una grande differenza per un bambino in difficoltà. Chi vuole adottare a distanza deve prima di tutto contattare una delle associazioni che offrono questo servizio. A questo punto verrà assegnato un bambino e si riceveranno informazioni su di lui. Adottare un bambino a distanza richiede il versamento di denaro che andrà ad aiutare il bambino, la sua famiglia e l’associazione che lo supporta. Ma a quanto ammonta questa somma? Nel momento dell’adozione si potrà scegliere se effettuare pagamenti mensili, trimestrali e annuali e di quale somma. In generale però adottare un bambino a distanza costa poco. La quota richiesta difficilmente supera le poche decine di euro al mese. Adottare a distanza è quindi un gesto a prima vista piccolo, ma pieno di amore può dare tanto a questi bambini in difficoltà.