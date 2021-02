Comprare casa spesso ci spaventa. Temiamo di dover spendere centinaia di euro al mese per anni per il mutuo. È inoltre raro trovare case a prezzi che non superano le decine di migliaia di euro. Oggi è però sempre più spesso possibile trovare casa spendendo solo 1 euro! Non è un sogno, bensì una realtà sempre più diffusa. Sono infatti molti comuni che, sempre più spopolati, cercano così di attirare nuovi abitanti. L’ultimo paese ad aver attivato quest’iniziativa è Biccari. Comprare una casa in Puglia spendendo solo 1 euro, ecco come il sogno diventa realtà.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata portata avanti dal sindaco Gianfilippo Mignona. Sono infatti molte le case vuote e sfitte a Biccari. Ormai abbandonati, questi immobili hanno bisogno di trovare nuovi inquilini. La geniale idea del sindaco è quindi stata quella di offrire queste case a poco prezzo. Si tratta di 15 immobili messi a disposizione a prezzi diversi. Le case a 1 euro spesso richiedono un po’ di manutenzione e ristrutturazione. Il costo totale sarà comunque molto inferiore ai normali prezzi delle case. Sono però disponibili anche degli immobili in buono stato e già abitabili al prezzo massimo di 15.000 euro. Quest’iniziativa è quindi perfetta per chi ha sempre sognato di trasferirsi in Puglia. Oggi è infatti possibile farlo a poco prezzo e abitare in un paesino da sogno.

Come acquistare una casa a 1 euro a Biccari

Comprare una casa in Puglia spendendo solo 1 euro, ecco come il sogno diventa realtà, ma per farlo avverare bisogna muoversi in fretta. La notizia delle case a 1 euro di Biccari ha infatti già fatto il giro del mondo. Ne hanno parlato Forbes e la CNN e sono arrivate richieste perfino da Stati Uniti, Brasile e Argentina. Per acquistare un immobile o chiedere informazioni bisogna inviare un’e-mail all’indirizzo casebiccari@gmail.com. In questo modo sarà possibile ricevere ulteriori dettagli sulle case disponibili e, nel caso, procedere con l’acquisto.