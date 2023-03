Il segreto di Lady Gaga per stare sempre in forma-proiezionidiborsa.it

Il segreto di Lady Gaga per stare sempre in forma. Ecco cosa preferisce mangiare la star ora rispetto al passato

Un’attrice che si è fatta presto, ma superando anche diverse difficoltà. Cerca di separare la sua vita privata da quella pubblica. Ma ama anche una certa cucina che la tiene in forma. Scopriamo i suoi segreti.

Lady Gaga è un’artista poliedrica, cantautrice, compositrice, attrice. È statunitense ma di origini italiane, come indica il suo nome, Stefani Joanne Angelina Germanotta. Il nome d’arte le fu ispirato dal brano Radio GaGa dei Queen. È nata a New York il 28 marzo 1986 ed è cresciuta a Manhattan. Ha studiato musica e teatro presso la celebre Tisch School of the Arts, presso la New York University.

Ricorda che gli anni del liceo sono stati impegnativi: “ho sentito un’enorme quantità di stress, ansia e isolamento. Mi sono sentita sola e incompresa”. Ha anche ottenuto l’ammissione anticipata al Collaborative Arts Project 21, un conservatorio di teatro musicale.

La nascita di una stella

Lady Gaga ha sempre cercato di tenere la sua vita privata, tale, cioè senza farne pubblicità. Nel 2017 si è separata dallo storico fidanzato Taylor Kinney e attualmente ha un fidanzato di nome Michael Polansky con cui appare spesso insieme.

Ma la vera fama di Lady Gaga è iniziata nel 2008, quando ha pubblicato il suo album The Fame che ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il Mondo. Prima di diventare una cantante famosa, Lady Gaga ha lavorato come cantautrice per altri artisti dell’etichetta Interscope Records, fondando anche due sue band musicali.

Vestiti e pettinature artistiche ma un po’ stravaganti

La cantante è conosciuta per i modi eccentrici. Ha fatto parlare di sé per i suoi vestiti a volte molto bizzarri e le pettinature eccentriche. Ha portato i capelli rosa e verdi in diverse occasioni, come nel 2019 quando ha portato i capelli rosa pastello, uno dei suoi colori preferiti.

Per quanto riguarda gli abiti alcuni sono futuristici, come quello trasparente su corpo nudo, o a volte osé con spaccate fino all’inguine. Ma Lady Gaga non è solo questo. Sa cambiare anche completamente immagine e per il Red carpet della 95a edizione degli Academy Awards in questo marzo 2023, si è presentata con un abito nero firmato Versace.

Ha cantato la sua canzone per il film Top Gun: Maverick, nominata agli Oscar. Mentre saliva sul palco Lady Gaga ha esibito un viso senza trucco, una camicia nera e jeans strappati con scarpe da ginnastica. Ha fatto questo perché voleva che le persone vedessero la vera Gaga, come lei stessa ha detto.

Cosa mangia: questo è il segreto di Lady Gaga

Lady Gaga è una grande appassionata di cibo sano. Il padre, Joseph Germanotta, possiede un noto ristorante italiano a New York. Ci dice che la figlia, prima che diventasse famosa, amava molto un piatto in particolare: pollo al limone e carciofi.

Poi le sue preferenze sono diventate più orientate verso una cucina vegetariana, tuttavia non esclusivamente. Ha anche seguito una dieta mediterranea. Uno degli alimenti più ricorrenti nell’alimentazione della pop star è la quinoa, un cereale magro ricco di fibre e nutrienti.

È questo il segreto della sua alimentazione. La quinoa possiede la maggior parte degli amminoacidi che si trovano nella carne e che invece è difficile trovare negli altri cereali e vegetali.

La star preferisce mangiare poche cose ma nutrienti, soprattutto che sazino e tengano lontana la voglia di sgranocchiare. Uno dei suoi tormentoni culinari è il burro di mandorle. Non a caso perché è molto ricco di sali minerali. Un remineralizzante molto indicato per chi ha bisogno di stare in forma sempre. Lo usa anche insieme a cracker per degli snack veloci.

Ma ama il bergamotto, lo zenzero e chiude un concerto con un goccio di whisky irlandese, forse a volte beve del vino con i suoi effetti beauty.

Quando ha tempo a casa a volte prepara lei stessa la pasta fresca secondo la tradizione italiana.