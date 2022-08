Mindfulness è più di una semplice parola d’ordine: aiuta a rallentare la nostra vita quotidiana e ridurre lo stress e l’ansia. Mostriamo cosa c’è dietro questo concetto, come può migliorare la nostra qualità di vita e come esercitare la consapevolezza ogni giorno.

Nella vita quotidiana spesso corriamo da una situazione all’altra, pensiamo a cosa deve essere fatto al lavoro, il giorno dopo, la settimana prossima, pianifichiamo ciò che deve ancora essere fatto e pensiamo al futuro. Raramente diamo tutta la nostra attenzione al qui e ora (che è il segreto della Mindfulness).

Questo provoca stress, ha un effetto negativo sulla nostra salute e in casi estremi può portare a burnout, depressione, ansia o attacchi di panico. L’allenamento alla consapevolezza può essere un modo per ridurre questo stress e vivere una vita più equilibrata, rilassata e sana.

Il segreto della Mindfulness è vivere il qui ed ora, come farlo davvero e con consapevolezza

La Mindfulness è una forma di meditazione e proviene originariamente dal buddismo. Essere consapevoli significa vivere il qui ed ora, senza andare oltre. È così che proteggiamo la nostra psiche e rallentiamo la nostra vita. Nel Mondo occidentale, il biologo molecolare Jon Kabat-Zinn è considerato un pioniere della pratica della Mindfulness: con il suo metodo Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), che ha sviluppato negli anni ’70, ha reso questo tipo di meditazione socialmente accettabile nel nostro Paese.

L’allenamento alla consapevolezza ci aiuterà a evitare lo stress in determinate situazioni. Non è innata, ma si può imparare ad usarla nel corso della vita. La maggior parte degli esercizi di consapevolezza possono essere facilmente integrati nella vita di tutti i giorni. È così che riusciamo a calmarci e rilassarci ogni giorno senza troppi sforzi, a percepire il qui e ora e a vivere in modo più consapevole. Ci sono, poi, almeno altri 6 consigli per mandare via l’ansia.

Vediamo alcuni esercizi di Mindfulness

Il primo esercizio è praticare la pausa. Tra le diverse sezioni della nostra giornata ricca di impegni, dobbiamo trovare il tempo per fermarci e ricaricare le batterie. Prendiamoci qualche minuto per fare una pausa più volte al giorno. Seduti o in piedi, osserviamo solo il flusso del nostro respiro. Dirigiamo la nostra attenzione solo sul corpo e sul nostro respiro. Ricordiamo di non giudicare, osserviamo e basta. All’inizio può sembrare arduo, ma con il passare del tempo diventerà più semplice.

Il secondo esercizio di Mindfulness è camminare consapevolmente. Possiamo usare il tempo mentre camminiamo per concentrarci e calmare la nostra mente. Camminare è un movimento così automatizzato che a malapena ce ne accorgiamo. Questo è esattamente ciò che riguarda la passeggiata in meditazione. Concentriamoci sulla camminata, notiamo quando i nostri piedi toccano il suolo, i muscoli si contraggono e si rilassano. Prestiamo attenzione al ritmo. In questo modo ci muoveremo consapevolmente nel qui e ora e faremo una pausa dalle preoccupazioni.

Il terzo esercizio

Il segreto della Mindfulness è vivere il qui ed ora. Per farlo dobbiamo pianificare più tempo per una respirazione consapevole, dai dieci ai venti minuti. Per fare questo, sediamo dritti e rilassati con gli occhi chiusi e concentriamoci sul respiro. Osserviamo come inspiriamo ed espiriamo senza modificare o controllare la respirazione. All’inizio lasciamo che il respiro vada e venga. Concentriamoci sul petto mentre si alza e si abbassa, si espande e si contrae. Il respiro consapevole aiuta tantissimo a concentrarsi sul qui ed ora.

Lettura consigliata

6 consigli mindfulness per vivere una vita familiare serena e rilassata